Kayseri Meclisi Rüzgar Enerji Projesini Görüştü

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 67 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis, Ulaşım A.Ş. bünyesindeki Rüzgar Enerji Santrali'nin (RES) finansmanı kapsamında her türlü iş ve işlemlerin yapılması için Başkan Büyükkılıç'a tam yetki verirken, projede yılsonuna doğru enerji üretilmesinin hedeflendiği açıklandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Gündem maddelerine geçmeden önce Başkan Büyükkılıç, şehit olan askerlere ve Diyarbakır'da acı haberi gelen 8 yaşındaki Narin Güran için Allah'tan rahmet dileyerek, Türkiye'ye baş sağlığı temenni etti. Ayrıca Büyükkılıç, İncesu Belediyesi tarafından, belediye girişinde ilçenin süzme yoğurdu, tulum peyniri, üzümü ve yufkasının tanıtım uygulaması dolayısıyla Başkan Mustafa İlmek'e teşekkürlerini iletti.

Mecliste 37 asıl, 30 ek olmak üzere toplam 67 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Meclis üyeleri, çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesinde kullanılmak üzere alınacak araçlar için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yardım alınması talebini görüştü. Başkan Büyükkılıç, Bakan Murat Kurum'a ve ekibine teşekkür ederken, talep meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Rüzgar Enerji Santrali'nde çalışmalar sürüyor

Gündem maddeleri arasında Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş.'nin, Rüzgar Enerji Santrali'nin (RES) finansmanı kapsamında her türlü iş ve işlemlerin yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi de görüşüldü.

Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut da Rüzgar Enerji Santrali ile ilgili bilgi vererek, "RES'lerle ilgili hafriyat çalışmamız bitti, temel çalışmalarımız devam ediyor, malzemelerimizin de gümrükten Kayseri'ye nakil işlemlerini başlatacağız. Yılsonu gibi de enerji üretmeye başlamak gibi hedefimiz var" dedi.

Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edilirken, Başkan Büyükkılıç, 2024 sonuna doğru enerji üretmesi planlanan proje ile ilgili önümüzdeki günlerde meclisten bir heyeti yapılan çalışmaları yerinde görmek için davet etti.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ