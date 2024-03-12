Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı\'nda Mahalle İftarları Düzenliyor

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Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı dolayısıyla her gün bir mahallede iftar programı düzenliyor.

Seyhan Şakirpaşa Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mahalle sakinlerinin Ramazan-ı Şerif'ini kutladı.

Başkan Zeydan Karalar, iftar programında şunları söyledi:

"Mübarek ay bizim için büyük fırsat. Ramazan Ayı, düşmanlığın, husumetin bir kenara bırakıldığı, insanların birbirine sarıldığı, küskünlüklerin sona erdirildiği bir ay olmalı. Kavgadan, küskünlükten, ayrışmadan kimseye yarar gelmez. Halkı ayrıştırmaya çalışanlara uymuyoruz, uymayacağız. İnsanlar farklı siyasi görüşlere sahip, farklı siyasi partilere mensup olabilir. Bunlar bizim ayrılık noktalarımız olmamalı. Çanakkale'de; Van'dan, Diyarbakır'dan, Trabzon'dan, Adana'dan ve Türkiye'nin dört bir yanından şehitlerimiz yatıyor. Ölüm bizi ayıramadı, siyaset mi ayıracak." - ADANA