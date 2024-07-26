Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki mini golf sahasını kiralamak için ihale yapacak - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki mini golf sahasını kiralamak için ihale yapacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi\'ndeki mini golf sahasını kiralamak için ihale yapacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki mini golf sahasını 10 yıllığına kiralamak için açık teklif usulü ihale düzenleyecek. İhale 6 Ağustos Salı günü saat 14.00'de Belediye Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek ve ihaleye katılmak isteyenler evraklarını ihale saatinden önce Gelir Müdürlüğü'ne teslim edebilecek.

26.07.2024 10:09  Güncelleme: 10:11
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki mini golf sahasının kiralanması için ihale yapılacak.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki mini golf sahasının 10 yıllığına kiralanması için açık teklif usulü ihale ile ihaleye çıkılacak. İhale 6 Ağustos Salı günü saat 14.00'de Belediye Encümen Salonu'nda yapılacak ve ihaleye katılmak isteyenler evraklarını ihale saatinden önce Gelir Müdürlüğü'ne teslim edebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki mini golf sahasını kiralamak için ihale yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki mini golf sahasını kiralamak için ihale yapacak - Son Dakika
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