Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi\'ndeki mini golf sahasını kiralamak için ihale yapacak

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki mini golf sahasının kiralanması için ihale yapılacak.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki mini golf sahasının 10 yıllığına kiralanması için açık teklif usulü ihale ile ihaleye çıkılacak. İhale 6 Ağustos Salı günü saat 14.00'de Belediye Encümen Salonu'nda yapılacak ve ihaleye katılmak isteyenler evraklarını ihale saatinden önce Gelir Müdürlüğü'ne teslim edebilecek. - KAYSERİ