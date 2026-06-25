Gaziantep\'te öğrencilere dolu dolu yaz tatili

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinde öğrenciler için verimli bir yaz tatili programı hazırladı. Kültür, sanat, bilişim, spor ve kişisel gelişime katkı sağlayacak içeriklerin yer aldığı programlarla çocuklar ve gençler yaz tatilinde hem eğlenecek hem de öğrenecek.

Kültür, Sanat ve Bilim Yaz Etkinlikleri kapsamında çocuklardan gençlere, bilim meraklılarından sanatseverlere kadar şehrin her kesimine hitap eden etkinlik programı hazırlandı. 6 Temmuz - 21 Ağustos tarihleri arasında sanat atölyesiyle 8- 16 yaş arası öğrencilere çeşitli eğitimler verilecek. Çocuk Sanat Merkezi, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi Etkinlikleri, Çocuk ve Bebek Kütüphaneleri Atölye Çalışmaları, GBB Müzeleri Atölyeleri, Gaziantep Şehir Tiyatrosu Atölyeleri, Jale Tekinalp Yücel Mozaik Merkezi, Nizip Kültür Merkezi'nde ve çeşitli etkinliklerle çocuklar yaz tatilinde keyifli vakit geçirecek.

GASMEK Yaz Kursları'nda 29 Haziran - 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında 7-15 yaş aralığındaki öğrencilere 36 merkezde 161 branşta eğitim verilerek potansiyellerini keşfetmeleri ve yeni beceriler kazanmaları sağlanacak.

Çocukların yaz tatilini aktif bir şekilde geçirmeleri için hazırlanan yaz okulu etkinliklerinde ise 81 merkez ve tesiste 198 branşta 6-15 yaş arası çocuklara çeşitli eğitim ve kurs faaliyetleri gerçekleştirilecek. Eğitimlerin yanı sıra 39 spor tesisinde yapılacak Yaz Spor Okulları ile çocukların fiziksel gelişimi, sportif becerileri ve sağlıklı yaşam alışkanları kazanmalarına destek verilecek.

Kültür, Sanat ve Bilim Yaz Etkinlikleri programlarına başvurular gaziantepkultursanat.com adresinden, GASMEK Yaz Kursları'na gasmek.gaziantep.bel.tr adresinden ve Yaz Spor Okulları'na başvurular ise spor.gaziantep.bel.tr adresinden yapılacak.

Dolu dolu içeriğiyle hazırlanan yaz kurslarıyla öğrencilerin ufku genişleyecek

"Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin" ve "Keşfet, Dönüştür, Yaşat" temalarıyla işlenecek olan eğitim atölyeleriyle çocuklara ve gençlere geri dönüşüm, sıfır atık yönetimi ve çevre bilinci aşılanması hedefleniyor. Çocuk Sanat Merkezi'nde yer alan 300 inovatif atölye çalışmasının yanı sıra 6-11 yaş grubu çocuklara yönelik halk oyunları kursu düzenlenecek. Müzik Akademisi ile piyano, gitar, bağlama, keman, bateri, perküsyon, ney ve kanun enstrümanlarında toplam 1722 saatlik yoğunlaştırılmış profesyonel eğitim sunulacak.

Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde yaz tatilinde 22 farklı programda 214 etkinlik yapılacak. Yaz Bilim Atölyeleri - Akademisi'nde Temmuz ve Ağustos ayları boyunca matematik, tasarım, robotik kodlama ve çevre odaklı özel programlar, Astronomi meraklıları için Haziran-Ağustos döneminde Gece Gözlem Etkinlikleri, 08-09 Ağustos tarihlerinde Perseid Gecesi Aile Kampı, Yaz Bilim Kampı ve Yaz Akademisi ve Deney Showlar organize edilecek. İleri Teknoloji Kursları'nda ise geleceğin mühendislerini yetiştirmek amacıyla yapay zeka, Türk Hava Kurumu (THK) onaylı İnsansız Hava Aracı (İHA) Uçuş ve Model Uçak Eğitimleri, 3D Tasarım, OpenCV/YOLO ile Görüntü İşleme, PCB Elektronik Kart Tasarımı, Deneyap Siber Güvenlik ve Mobil Programlama eğitimleri verilecek.

Çocuk ve Bebek Kütüphaneleri Atölye Çalışmalarında Hasan Celal Güzel, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, Gaziantep Merkez ve Güvenevler kütüphanelerinde çocukların bilişsel gelişimini destekleyen drama, müzik, ritim, masal ve tasarım odaklı 450 farklı atölye kurulurken, Bebek Kütüphanesi'nde 0-60 ay arası bebek ve çocukların ebeveynleriyle katılabileceği sanat, drama, çocuk yogası, erken yaş İngilizce, lego, deney-gözlem, duyu bütünleme, temel yaşam becerileri ve masal-ritim odaklı 120 eğitim verilecek.

GBB Müzeleri Atölyeleri'nin yaz kurslarında şehrin tarihi dokusunu yaşatan Sabun ve Oyuncak müzelerinde, geleneksel zanaat üretimleri ile modern geri dönüşüm uygulamalarını birleştiren 249 tematik atölye düzenlenirken, Gaziantep Şehir Tiyatrosu Atölyelerinde yaz dönemi boyunca genç yetenekleri sahneyle buluşturacak. Öykü ve Yazlık Tiyatro Atölyeleri ile sanatsal gelişime katkı sağlanacak.

Jale Tekinalp Yücel Mozaik Merkezi'nde 6 Temmuz- 11 Eylül tarihleri arasında 2 dönem halinde sürdürülebilir sanat felsefesini temel alan "İleri Dönüşüm Mozaik Akademisi" eğitimleri gerçekleştirilecek ve dönem sonlarında kursiyerlerin eserleri sergilenecek. Nizip Kültür Merkezi'nde merkez dışındaki çocuklara ulaşmak adına, Çocuk Kütüphaneleri ve Çocuk Sanat Merkezi eğitmenleri koordinasyonunda haftanın belirli günlerinde sanat atölyeleri, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi eğitmenleri eşliğinde ise her hafta bir keşif atölyesi, deney showları ve gökyüzü gözlemi etkinlikleri yapılacak.

Çeşitli etkinliklerle yaz tatili keyifli geçecek

Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi (TÜBİTEM) 18-20 Haziran tarihlerinde Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılırken, kırsal mahallere taşınan mobil programlar vasıtasıyla çocuklar ve gençler için eğlenceli bilim uygulamaları, interaktif deneyler ve atölyelerle bilimsel süreçleri yerinde deneyimleyecek.

Mahallemde Konser Var etkinliği 29 Haziran- 27 Temmuz tarihleri arasında şehrin 9 ilçesi ve 47 mahallesini kapsayacak şekilde organize edilecek. 20 yerel sanatçının sahne alacağı 18 ücretsiz açık hava konseri ile yaz enerjisi şehre yayılacak.

Yazlık Sinema Günleri, 3 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında Masal Park ve Galle Park'ta yetişkinlere ve çocuklara yönelik ücretsiz olarak sahnelenecek. Müzede Bir Akşam Turları ise Temmuz ve Ağustos ayı boyunca her Perşembe ve Cumartesi günleri saat 19.00 - 21.35 arasında belirlenen 6 farklı müzede ücretsiz olarak uzman rehberler eşliğinde ziyaret edilecek.

Sokakta Sanat Var etkinliği kapsamında Temmuz- Ağustos tarihleri arasında Bey Mahallesi, Kültür Yolu rotası ve şehrin parklarında sokak müzisyenlerinin canlı performansları sahnelenirken, 15 Temmuz- 30 Ağustos tarihlerinde Bilim Merkezi bünyesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yapay zeka teknolojilerinin etik kullanımı, algoritmik düşünce ve dijital güvenlik temellerini içeren yenilikçi bir kamp programı yapılacak.

Spor, el becerileri ve eğitimlerle öğrenciler potansiyellerini keşfedecek

Yaz tatili boyunca eğitim verecek olan GASMEK'te öğrenciler bilişim teknolojileri, robotik kodlama, gastronomi eğitimi, din eğitimi, resim ve sanat eğitimi, dil eğitimi, el sanatları, Türk-İslam sanatları, müzik ve sağlık eğitimleri potansiyellerini keşfedecek. 8 Haziran'da başvuruların başladığı eğitimler için ayrıntılı bilgiye 0342 335 20 00 numarasından ulaşılabilecek.

Yaz Spor Okulları, 39 tesiste basketbol, voleybol, karate, yüzme, atletizm, tenis, judo ve jimnastik olmak üzere toplam 19 branşta gerçekleştirilecek. Verilen eğitimlerle çocukların fiziksel gelişimlerine, sportif becerilerine ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına katkı sağlayacak.

Gaziantep Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Gençlik Merkezinde, çocuk ve gençlere yönelik 8 farklı branşta eğitim programları düzenlenecek. Satranç, akıl ve zeka oyunları, değerler eğitimi, bağlama, gitar, tarih ve eğlenceli matematik gibi alanlarda düzenlenecek faaliyetlerle gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine İslami ilimler, değerler eğitimi gibi eğitimlerle de öğrencilerin manevi, ahlaki ve sosyal gelişimleri desteklenecek. - GAZİANTEP