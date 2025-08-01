Cami Hutbesinde Haya ve Ahlaki Sorumluluk Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Cami Hutbesinde Haya ve Ahlaki Sorumluluk Vurgusu

Cami Hutbesinde Haya ve Ahlaki Sorumluluk Vurgusu
01.08.2025 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cuma hutbesinde haya, örtünme ve ahlaki değerler üzerinde duruldu. Çıplaklık eleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelindeki camilerde okutulan bu haftaki Cuma hutbesinde haya, mahremiyet, örtünme ve ahlaki sorumluluk konuları işlendi. Hutbede, modern çağda çıplaklığın normalleştirilmeye çalışıldığına dikkat çekilirken, ebeveynlere çocuklarına hayayı ve edepli giyimi öğretmeleri çağrısında bulunuldu.

Hutbede, hayanın İslam ahlakında kadın erkek her Müslümana emredilen temel bir ilke olduğu hatırlatılarak, "Haya, imanın bir parçasıdır. Nefsin her türlü aşırılığına karşı gösterilen onurlu bir duruştur" denildi. Allah Resülü'nün (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) "Haya, imandandır" hadis-i şerifi ile başlayan hutbede, çıplaklık özendirilen bir dönemde örtünmenin değerinin korunması gerektiği vurgulandı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Eski Yeni Camii imamı hutbede, "Kısa ve şeffaf giysiler, dar kıyafetler Allah'ın örtünme emrine aykırıdır ve haramdır. Giyinik çıplaklık, Peygamberimiz tarafından uyarılan bir davranıştır" dedi. Hutbede estetik operasyonlara da değinilerek, sadece özenti veya beğenilme arzusu uğruna vücut şeklinin değiştirilmesinin yaratılışa müdahale anlamına geldiği ifade edilerek, "Allah'ın yarattığını değiştirmek, şeytanın oyununa gelmektir" ifadelerine yer verilen hutbede, dövme yaptırmanın da İslam'da haram olduğu hatırlatıldı.

"Gözleri haramdan sakının"

Hutbede, Nür Suresi'nden ayetlerle erkek ve kadınlara yönelik tesettür ve ahlaki sorumluluklar hatırlatıldı. Cami cemaati her işte olduğu gibi giyim ve mahremiyet konusunda da ölçünün Kur'an ve sünnet olması gerektiği konusunda uyarıldı. Cami imamı hutbesinde, "Allah'ın haya ve iffet konusunda erkeğe ve kadına yüklediği sorumluluk aynıdır. Nitekim Yüce Rabbimiz Nür süresinin otuzuncu ve otuz birinci ayetlerinde şöyle buyurmaktadır: 'Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffet ve namuslarını korusunlar' 'Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffet ve namuslarını korusunlar. Kendiliğinden görünen yerler dışında ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar...' O halde, her işimizde olduğu gibi giyim kuşam ve mahremiyet konusunda da ölçümüz Allah'ın emirleri ve Peygamber Efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'in sünneti olmalıdır. Unutmayalım ki bedeni açıkta bırakan elbiseler, vücut hatlarını belli eden kıyafetler tarz ya da imaj değil Allah'ın emirlerini ihlal etmektir. Bazı sinema, dizi film, dijital mecralarda yapılan yayınlar ve reklamlar aracılığıyla normalleştirilmeye çalışılan çıplaklık, cesaret ve özgürlük değil, aile kurumuna yapılan bir saldırıdır. Uygunsuz kıyafetlerle toplumsal alanlarda, hele hele kurumsal özelliği olan mekanlarda bulunmak asgari ahlak kurallarına bile meydan okumaktır. Bu, çağdaşlık değil, ilkelliktir. Ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalan herkes büyük bir vebal altındadır. Çünkü neslimizin iffetini, edebini ve ahlakını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Hutbe, Allah Resülü'nün (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) şu duasıyla sona erdi: "Allah'ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği dilerim." - AYDIN

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür Sanat, Yerel, Yaşam, Aile, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cami Hutbesinde Haya ve Ahlaki Sorumluluk Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü
Kadıköy’de su borusu patladı Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı Kadıköy'de su borusu patladı! Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı
İsrail savaş uçakları Lübnan’ı bombaladı İsrail savaş uçakları Lübnan'ı bombaladı
Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı
Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
İşte Osimhen’in Galatasaray’a maliyeti İşte Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti

16:21
AYM’den yıllarca süren boşanma davaları için emsal karar
AYM'den yıllarca süren boşanma davaları için emsal karar
15:24
Görüntü Türkiye’den Turisti taciz edip kaçtı: Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır
Görüntü Türkiye'den! Turisti taciz edip kaçtı: Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır
14:45
Bakan Şimşek’i kızdıracak görüntü Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
14:19
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı
00:17
YÖK Başkanlığı’na yeniden Erol Özvar getirildi
YÖK Başkanlığı'na yeniden Erol Özvar getirildi
23:54
Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı
Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı
23:35
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
23:08
Batman’da sürüye kurt saldırısı O anlar kameralarda
Batman'da sürüye kurt saldırısı! O anlar kameralarda
23:04
THY’den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
THY'den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
22:53
Shakhtar Donetsk’e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek
Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
22:47
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
22:23
Adana’da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Adana'da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
21:40
İşte Osimhen’in Galatasaray’a maliyeti
İşte Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 16:37:15. #7.13#
SON DAKİKA: Cami Hutbesinde Haya ve Ahlaki Sorumluluk Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.