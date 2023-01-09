Son yıllarda vatandaşlar sıfır araç bulmakta zorluk yaşarken Çamlıca Camii otoparkında bir filo şirketine ait olduğu iddia edilen onlarca aracın stoklandığı görüldü. Bir vatandaşın çektiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Stoklandığı iddia edilen araçların haber yapılmasının ardından otomobillerin kaldırıldığı ve otoparkın tamamen boşaltıldığı görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Çamlıca Camii otoparkına stoklanan araçlar kaldırıldı - Son Dakika

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