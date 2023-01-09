Çamlıca Camii otoparkına stoklanan araçlar kaldırıldı - Son Dakika
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Çamlıca Camii otoparkına stoklanan araçlar kaldırıldı

09.01.2023 12:44

Çamlıca Camii otoparkına stoklanan araçlar kaldırıldı Çamlıca Camii otoparkında stoklanmış onlarca aracın çekildiği görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı.

Çamlıca Camii otoparkına stoklanan araçlar kaldırıldı

İSTANBUL - Çamlıca Camii otoparkında stoklanmış onlarca aracın çekildiği görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı. Olayın haber yapılmasının ardından araçların kaldırılarak otoparkın boşaltıldığı görüldü.

Son yıllarda vatandaşlar sıfır araç bulmakta zorluk yaşarken Çamlıca Camii otoparkında bir filo şirketine ait olduğu iddia edilen onlarca aracın stoklandığı görüldü. Bir vatandaşın çektiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Stoklandığı iddia edilen araçların haber yapılmasının ardından otomobillerin kaldırıldığı ve otoparkın tamamen boşaltıldığı görüldü.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çamlıca Camii otoparkına stoklanan araçlar kaldırıldı - Son Dakika
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