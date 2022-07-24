Çanakkale'de çiftçi cemiyeti düzenlendi - Son Dakika
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Çanakkale'de çiftçi cemiyeti düzenlendi

24.07.2022 15:04
Çanakkale'de çiftçi cemiyeti düzenlendi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çiftçi cemiyeti düzenlendi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çiftçi cemiyeti düzenlendi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Menderes Mahallesi'nde ilçe halkının bir araya gelmesi ve dostlukların gelişmesi için çiftçi cemiyeti düzenlendi. Gerçekleşen etkinlikte 120 kazan keşkek vatandaşlara ikram edildi.

Menderes Mahallesi Muhtarı Fatih Koç (57), "Düzenlemiş olduğumuz çiftçi cemiyeti Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaklaşık olarak 70-80 yıl aradan sonra yeniden yapılıyor. Köylerimizde yapılıyordu çiftçi cemiyetlerimiz, birlik ve beraberlik içerisinde olalım diye ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra köylerde yaşayan vatandaşlarımızı da davet ettik. Aşçılarımız 120 kazan keşkek hazırladı. Biz bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Nasip olursa her sene devam ettireceğiz. Bayramiç ilçemizde ilk defa düzenleniyor. Menderes Mahallesi Muhtarlığı olarak biz önderlik yaptık, halkımızın katkılarıyla düzenlendi" dedi.

Düzenlenen etkinliğe Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Çanakkale'de çiftçi cemiyeti düzenlendi - Son Dakika

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