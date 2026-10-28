Çanakkale'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çanakkale'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Çanakkale\'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumuyla başladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çanakkale\'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumuyla başladı
Haber Videosu

Çanakkale'de Cumhuriyet'in 103'üncü yıldönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Törene Vali Ömer Toraman, Deniz Albay Murat Torunoğlu, Belediye Başkanı Vekili Bülent Şarlan ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale'de Cumhuriyet'in 103'üncü yıldönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Atatürk Anıtı'na, Çanakkale Valiliği, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı ve Çanakkale Belediyesi çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşu akabinde, İstiklal Marşı okundu. Törene, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı vekili Deniz Albay Murat Torunoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Vekili Bülent Şarlan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet MeydanıCumhuriyet BayramıÇanakkaleGüncelAlbayYerelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Kimliklerde büyük değişim İlk olarak memurlar kullanacak Kimliklerde büyük değişim! İlk olarak memurlar kullanacak
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Görüntü başkent Ankara’dan Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor
İstanbul’da 12 ilçede elektrik kesintisi Gece başlıyor, 8 saat sürecek İstanbul'da 12 ilçede elektrik kesintisi! Gece başlıyor, 8 saat sürecek
14:50
300 binden fazla yatırımcısı var Dev Türk şirketine kayyum atandı
300 binden fazla yatırımcısı var! Dev Türk şirketine kayyum atandı
14:35
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
14:17
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel’den Lucas Torreira açıklaması Tek kelimeyle yanıt verdi
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi
14:15
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
13:12
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti
Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
12:59
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
Yeni Parti'den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
12:13
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 14:51:49. #.0.3#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android