Çanakkale\'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumuyla başladı

Çanakkale'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale'de Cumhuriyet'in 103'üncü yıldönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Törene Vali Ömer Toraman, Deniz Albay Murat Torunoğlu, Belediye Başkanı Vekili Bülent Şarlan ve vatandaşlar katıldı.
Çanakkale'de Cumhuriyet'in 103'üncü yıldönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Atatürk Anıtı'na, Çanakkale Valiliği, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı ve Çanakkale Belediyesi çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşu akabinde, İstiklal Marşı okundu. Törene, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı vekili Deniz Albay Murat Torunoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Vekili Bülent Şarlan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: İHA
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