Çanakkale\'de fener alayında Cumhuriyet\'in 103\'üncü yılı binlerce kişiyle kutlandı

Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Çanakkale Valiliği tarafından düzenlenen fener alayında meşaleler Cumhuriyet için yandı.

Çanakkale'de Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Valilik tarafından düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı. Fener alayında vatandaşlar, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü kutlamak için ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Cumhuriyet Meydanı üzerinden başlayan fener alayı, İskele Meydanı'nda son buldu. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar yürüyüşü izlerken, bir yandan da cep telefonları ile bu anları fotoğraf karelerine yansıttı.

Yürüyüşe Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.