Çanakkale\'de İl Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimini sağlamak üzere oluşturulan "İl Su Kurulu" toplantısı Vali İlhami Aktaş başkanlığında İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, Kaymakamlar, Bölge Müdürleri, İl Müdürleri, üniversite temsilcileri, su birlikleri ile Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcileri katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Havza Ölçekli Yönetim Planları kapsamında Genel Bilgilendirme, Ulusal ve İI Su Verimliliği Planları ve su verimliliği çalışmalarının değerlendirilmesi konularında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Mühendisleri Bahadır Özçam ve Cihat Adsız tarafından katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Yapılan bilgilendirmenin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, Havza ölçekli yönetim planları (Nehir Havza Yönetim Planları, Taşkın Yönetim Planları, Kuraklık Yönetim Planları ve Sektörel Su Tahsis Planları) kapsamında belirlenen tedbirler ile ilgili gerçekleşmeler hakkında, Çanakkale Belediyesi tarafından İçme-kullanma suyu havzası koruma planlarının il bazında uygulanma durumu, içme suyu arıtma tesisleri durumu, şebeke kayıpları ve bu hususlara yönelik çevresel altyapı çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler ile Havza ölçekli yönetim planları (Nehir Havza Yönetim Planları, Taşkın Yönetim Planları, Kuraklık Yönetim Planları ve Sektörel Su Tahsis Planları) kapsamında belirlenen tedbirler ile ilgili gerçekleşmeler hakkında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarımsal sulamada modern sulama sistemlerinde kaydedilen gelişmeler, tarımsal faaliyetlerden kaynaklı su kirliliğinin önlenmesi ile ilgili (iyi tarım uygulama kodu-nitrat kirliliği) kaydedilen gelişmeler hakkında, İller Bankası Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından, Çanakkale ili altyapı yatırımları hakkında, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, içme suyu kalitesi ve insan sağlığı ile ilgili konular hakkında, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından, Taşkın Yönetim Planı, kapsamında iI sınırları içerisinde taşkın ve sel baskınlarının önlenmesine yönelik alınan tedbirler ile ilgili gerçekleşmeler ve Kuraklık Yönetim Planları hakkında katılımcılara bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Su kaynaklarının verimli şekilde kullanılması ve geleceğe ilişkin su yönetme konusunda önemli kararların alınması bakımından il su kurullarının kurulduğunu belirten Vali İlhami Aktaş, hem kendilerine hem de gelecek nesillere ihtiyaç duyulan suyu en güzel şekilde aktarmak için kurumların koordinasyon içerisinde çalışmasının önemine değindi.

Toplantı, görüş, öneri ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ÇANAKKALE