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Çanakkale'de Motosiklet ve Scooter Trafiğe Çıkması Yasaklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Motosiklet ve Scooter Trafiğe Çıkması Yasaklandı

Çanakkale Valiliği, Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlardan dolayı motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin akşam saat 18.00'e kadar trafiğe çıkması yasaklandı. İl merkezi ve diğer ilçelerdeki motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkma yasağı kaldırıldı.

Çanakkale\'de Motosiklet ve Scooter Trafiğe Çıkması Yasaklandı
16.01.2024 - 09:40,
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Çanakkale Valiliğince, Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlardan dolayı motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin akşam saat 18.00'e kadar trafiğe çıkması yasaklandı. İl merkezi ve diğer ilçelerdeki motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkma yasağı kaldırıldı.

Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle 3 ilçede motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlardan dolayı 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat: 20.00'den başlayarak 16 Ocak 2024 Salı günü saat: 18.00'e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına ilişkin uygulanan yasak devam etmektedir. Olumsuz hava şartları çerçevesinde uygulanması öngörülen İlimiz merkezi ve diğer ilçelerdeki yasak kaldırılmıştır" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de Motosiklet ve Scooter Trafiğe Çıkması Yasaklandı - Son Dakika
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