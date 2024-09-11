Çanakkale'de Roman Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Çanakkale'de Roman Çalıştayı Düzenlendi

Çanakkale\'de Roman Çalıştayı Düzenlendi

Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çanakkale Roman Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye'nin ilk 'Bölgesel Roman Çalıştayı', hafta sonunda Çanakkale'de gerçekleştirildi.

11.09.2024 09:29
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Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çanakkale Roman Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye'nin ilk 'Bölgesel Roman Çalıştayı', hafta sonunda Çanakkale'de gerçekleştirildi. Marmara Bölgesi'ndeki Roman vatandaşların temsilcileri ile bölgedeki tüm paydaşların katılımıyla gerçekleşen çalıştayla, Romanların sorunlarına çözüm önerileri arandı.

Marmara Bölgesi'nde yaşayan Roman vatandaşların yaşadığı istihdam, sosyal dışlanma ve yaşam standartları gibi problemlere çözüm önerileri arama amacıyla Çanakkale'de, "Türkiye Yüzyılında Romanlar: Bölgesel Roman Çalıştayı" düzenlendi. Çanakkale Valiliği'nin himaye ve destekleri ile Çanakkale Roman Federasyonu ile Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen Bölgesel Roman Çalıştayı, 6-8 Eylül 2024 tarihleri arasında Çanakkale Gençlik ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'nın 271 bin 500 TL bütçeyle kabul ettiği Çalıştay, Cumhurbaşkanlığı Roman Strateji Belgesindeki konuları ele alan Türkiye çapında ilk kez bölgesel etkinlik olması açısından da dikkat çekti.

Roman gençlerin enstrümanlarıyla renklendirdiği çalıştayın açılışına Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Vali Yardımcısı Ömer Şahin, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Uyum Daire Başkanı Nevzat Özer, AK Parti 27. Dönem Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Çanakkale Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Şahin Şenoklar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Açılışın sonunda başka bir proje kapsamında nota eğitimi alan Roman gençler, Türk sanat müziği eserleri ile Roman şarkılarını çaldı.

Marmara Bölgesi'ndeki 11 şehrin Roman dernek ve federasyonları ile Roman kanaat önderlerinin yanı sıra valiliklerin Roman koordinatörleri, yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katıldığını anlatan Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt, çalıştayla Roman vatandaşların sorunlarına çözüm önerileri sunacak bir rehber hazırlamayı hedeflediklerini ifade etti. Çalıştayda Roman vatandaşların yaşadığı sosyal dışlanma, eğitim, barınma ve istihdam gibi problemlerinin görüşüldüğünü belirten İl Müdürü Ali Ömüt, "Roman çocukların eğitimi ile ilgili karşılaştıkları problemlere de çözüm önerileri değerlendirildi. Kontrolsüz yapılaşma ve iç göç gibi sorunları da 'Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı' çerçevesinde ele alındı. Dikkate değer notların alındığı çalıştayda ortaya konulan fikirlerin sunumu yapıldı" şeklinde konuştu.

Roman Çalıştayı'nın bölgesel olarak düzenlenmesinin yanı sıra Türkiye'nin Roman nüfusunun en fazla olduğu Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ gibi illeri kapsadığına değinen Müdür Ömüt, "Son dönemde Roman vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen en önemli çözüm önerisi merkezli etkinliklerden birini gerçekleştirdik. Çalıştayda eğitim, istihdam, barınma ve sağlık konularıyla birlikte sosyal hizmet, sosyal yardım ve Roman vatandaşların toplumla bütünleşmelerini ele alan genel politika alanları değerlendirdik. Ayrıca gelen tüm misafirlerimiz ile Milletimizin en önemli tarihi mirası Çanakkale Şehitliklerini de ziyaret ederek şehitlerimizin aziz hatıralarını andık" dedi.

Projeyi sosyal hizmet uzmanı Sümeyye Göktaş ile birlikte hazırlayıp İçişleri Bakanlığına sunduklarını kaydeden Proje Koordinatörü Zafer Kutlu ise, çalıştayda farklı şehirlerden gelerek sorunlarını anlatan Romanların bir arada dinlenilmesinin önemli olduğunu söyledi. Roman vatandaşların ortak sorunlarının belirlenmesinin yanı sıra taleplerinin farklı şehirlerden gelen Romanlardan öğrenildiğini vurgulayan Kutlu, projenin Roman vatandaşların sorunlarına çözüm önerileri üretme noktasında önemli olduğunu anlattı. Roman Strateji Belgesi kapsamında yer alan 34 faaliyet ve 50 eylemin Roman vatandaşların STK temsilcileri ve Roman kanaat önderleri tarafından değerlendirildiğini aktaran Kutlu, hazırlanan çalıştay raporunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılacağını belirtti.

Çalıştay; şehir dışından gelen katılımcıların, Çanakkale şehitliklerini ziyaret etmesi ile son buldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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