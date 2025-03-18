Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl coşkusu - Son Dakika
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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl coşkusu

Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 110\'uncu yıl coşkusu

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla kentte büyük coşku ve heyecan yaşandı.

18.03.2025 10:50  Güncelleme: 10:58
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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla kentte büyük coşku ve heyecan yaşandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk törende, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sunumu gerçekleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali Ömer Toraman ve Çanakkale Belediye Başkan Muharrem Erkek tarafından Türk bayrağına takıldı. Şehitleri selamlamak adına 'TCG Kınalıada'dan 21 pare top atışı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.30'da başlayan törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall, İngiltere'nin Askeri Ataşe Yardımcısı Nick Mattock, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Errin Morriss, İngiltere Askeri Ateşe Asistanı Aaron Graham, Fransa Askeri Ateşe Yardımcısı Hubert Michon, milletvekilleri, bürokratlar, askerler, muharip gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü törenlerine yabancı konuklarda katıldı. Anıta ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler çelenk bıraktı. Ardından Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çanakkale Şubesi Başkanı Enes Arslan çelenk koydu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali Ömer Toraman ve Çanakkale Belediye Başkan Muharrem Erkek tarafından Türk bayrağına takıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı'nda 'TCG Kınalıada' tarafından 21 pare top atışı gerçekleştirildi. 'Çanakkale Geçilmez' yazılı altın madalya Türk bayrağı ile birlikte göndere çekildi.

Resmi çelenk koyma töreninin sona ermesiyle birlikte kentteki çeşitli siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları da kendi çelenklerini Atatürk Anıtı'na bıraktı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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