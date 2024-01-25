Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü 2023 Yılı Çalışmalarını Açıkladı

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünün 2023 yılındaki çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çanakkale'de 2023 yılında Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, meydana gelen olayların yüzde 88'i aydınlatıldı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede 62 operasyonda organizatörlük yaptığı tespit edilen 118 şahıstan 78'i tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Emniyet Müdürlüğünün 2023 yılındaki çalışmalarıyla ilgili toplantı düzenledi. Polis Deniz Evinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına İl Emniyet Müdürlüğü Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Komiserler katıldı. Bilgilendirme toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, "Biz buraya gelirken Sayın Bakanımızın bize bir talimat oldu 'gittiğiniz illerde öncelikle olmazsa olmazınız hukukun üstünlüğü, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, fakat tavizsiz ve amansız bir şekilde suç örgütleriyle, suçluyla mücadele edeceksiniz. Sokaklarda ben uyuşturucu satıcısı, şehirde organize çete istemiyorum' diye net talimat verdi. Ama bu talimatı da uygularken 'mutlaka kişi hak ve hürriyetlerine saygılı olacaksınız ve hukukun üstünlüğünden asla taviz vermeyeceksiniz' dedi. Biz de bu talimat doğrultusunda geldiğimiz günden beri arkadaşlarımla ekibimle birlikte amansız bir çalışma içine girdik. Bugün de siz değerli basın mensupları aracılığıyla halkımıza hesap vermek için buradayız. Biz bir yıl boyunca Çanakkale'de ne gibi hizmetler yaptık? Nelerle mücadele ettik bunların hesabını vermek için bu toplantının uygun olacağını düşündük. 33 Şube Müdürlüğü, 3 tane büro, 2 polis merkez amirliği ile Çanakkale'ye hizmet ediyoruz. Toplam 11 ilçe ve bin 781 polisimizle çok değerli saygıdeğer Çanakkale halkının yanındayız. Bakan Bey'in bize talimatı şuydu, 'eğer bir şehirde suçlu var, birileri eroin satıyor, içiyor vatandaş bunu biliyor ise polisin bunu bilmemesini ben kabul etmiyorum' geldiğimiz günden beri bunun mücadelesi içindeyiz. Ama tekrar arz ediyorum bu mücadeleyi yaparken kesinlikle ve kesinlikle olmazsa olmazımız kişi hak ve hürriyetlerini kısıtlamadan ve hukukun üstünlüğünden taviz vermeden bu mücadeleyi yapmaktı ve bunla da başarılı olup olmadığımız konusunda da takdir artık halkımızın, onun hesabını vermek için buradayız" dedi.

Piyasa değeri 22,4 milyon TL olan suç unsuru tespit edildi

Bilgilendirme toplantısında, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünün 2023 yılındaki çalışmalarıyla ilgili şube müdürleri ve komiserler tarafından brifing verildi. Brifingde şu bilgiler yer aldı:

"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından 2023 yılındaki faaliyetleri çerçevesinde 201 olayda 349 şahsa işlem yapıldı, 12 şahıs tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ise 2023 yılında 21 operasyonel faaliyette 44 şahsa işlem yapılırken, 13 şahıs tutuklandı. 31 şahıs tutuksuz yargılanırken, 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince ise 2023 yılında il genelinde toplam bin 75 olayda bin 232 şahsa işlem yapılırken, 54 şahıs tutuklandı. Piyasa değeri 22,4 milyon TL olan suç unsuru tespit edildi.

2023 yılında 17 bin 148 adli olay meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, meydana gelen olayların yüzde 88'i aydınlatıldı. Meydana gelen 17 bin 148 adli olayda il merkezinde 168, ilçelerde 138 olmak üzere toplam 306 şahıs tutuklandı. 2023 yılında değişik suçlardan hakkında yakalama kararı çıkarılan bin 93 şahıs yakalanarak adli birimlere teslim edildi. Şahıslardan 11 kişinin 10 yıl ve üzeri, 5 kişinin 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası, 1 şahsın 36 yıl, 1 şahsın 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2023 yılında 15 operasyon yapıldı. Yakalanan 28 şahıs gerekli işlemler için adliyeye sevk edildi. 12 şüpheli tutuklandı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 62 operasyonda organizatörlük yaptığı tespit edilen 118 şüpheliden 78'i tutuklandı. 34'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam ettiğini belirtildi. Bin 807 yabancı uyruklu şahıs yapılan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi."

Bilgilendirme toplantısı şube müdürleri ve görevli komiserlerin brifinginin ardından sona erdi. - ÇANAKKALE