Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümünde Fransız ve İngiliz anıtlarında tören düzenlendi - Son Dakika
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Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümünde Fransız ve İngiliz anıtlarında tören düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları\'nın yıl dönümünde Fransız ve İngiliz anıtlarında tören düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde düzenlenen anma programının ardından Fransız ve İngiliz anıtlarında da tören düzenlendi.

24.04.2025 16:28
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Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde düzenlenen anma programının ardından Fransız ve İngiliz anıtlarında da tören düzenlendi.

Fransız Askeri Mezarlığı'ndaki törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Birleşik Krallık Savunma Ataşesi Col Jim Torbet, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont, Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, Fransa Savunma Ataşesi Deniz Yüzbaşı Nora Zelazlı, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg Lewis, Avustralya Büyükelçisi Miles Armıtage, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Pardeshi, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen, Senegal Savunma Ataşesi Albay Boucar Sene, Güney Afrika Askeri Ataşesi Albay Ivan John Afrikander, Macaristan Büyükelçi Temsilcisi Valéria Kıcsı, Macaristan Savunma Ataşesi Albay János Hess, Pakistan Büyükelçiliği Müsteşarı Saleem Qazi, Pakistan Savunma Ataşesi Brig General Imran Noor, Kanada Büyükelçisi Kevin Hamilton, Kanada Savunma Ataşesi· Capt Robert Taylor ve çok sayıda davetli katıldı. Konuşmaların ardından Türkiye ve Fransa ulusal marşları okunarak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne ile beraberindekiler mezarlara karanfil bıraktı. Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, anı defterini de imzaladı.

Fransız Askeri Mezarlığı'ndaki törenin ardından İngiliz Helles Anıtı'ndaki törene geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için dua edilen törende, İncil'den de bölümler okundu. Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve yabancı ülkelerin temsilcileri tarafından anıta çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunularak, iki ülkenin milli marşlarının okunması ile tören sona erdi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kültür, Yerel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümünde Fransız ve İngiliz anıtlarında tören düzenlendi - Son Dakika

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