Çanakkale Şehitleri Aydın'da dualarla anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çanakkale Şehitleri Aydın'da dualarla anıldı

Çanakkale Şehitleri Aydın\'da dualarla anıldı

Aydın'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü' dolayısıyla düzenlenen törende Çanakkale şehitleri dualarla anıldı.

18.03.2025 10:52  Güncelleme: 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü' dolayısıyla düzenlenen törende Çanakkale şehitleri dualarla anıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da tören düzenlendi. Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği'nin çelenklerinin sunulması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Üsteğmen Ümit Seyfettin Özden; "Asil milletimizin varoluşunun, birlik ve beraberliğin ölümsüz sembolleri olan şehitlerimizin manevi varlıkları, tarih ve millet bilincimizin korunmasında ve sahip olduğumuz milli ve manevi değerlerimizin genç nesillere aktarılmasında en değerli hazinedir. Bu nedenle şehitlerimizin aziz hatıraları nesilden nesile sonsuza dek yaşatılacaktır. Aziz şehitlerimizin yüreklerimizde yaktıkları ateş, vatanımıza yönelecek her türlü tehdide karşı vereceğimiz müdahalelere, sarsılmaz inancımıza, tükenmez gücümüze sonsuz kaynak teşkil etmektedir. Ülkemizin birliğine göz diken düşmanlarımızın ve terör örgütlerinin kutsal vatan toprakları ile ilgili tüm tehditleri dün olduğu gibi bugün de asil Türk milletinin bağrından çıkmış aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden ilham olan şanlı ordumuz tarafından bertaraf edilecektir. Türk vatanının kutsallığını, Türk milletinin namusunu ve Türk bayrağının şanını, canından üstün tutan aziz şehitlerimiz, sizi bizlerden ayıran ölüm, size olan bağlılığımızı asla koparmayacak, kutsal emanetiniz olan Türk vatanı ilelebet hür kalacaktır. Sizlere söz veriyoruz ki, Çanakkale'ler sonsuza dek geçilmeyecek. Dünya var oldukça bu topraklar Türk yurdu olmaya devam edecektir" dedi.

"Kutsal vatan toprakları, aynı cesaret ve kararlılıkla muhafaza edilecektir"

Şehitlik defterini imzalayan Aydın Valisi Yakup Canbolat ise şehitlik defterine, "Aziz şehitlerimiz, milletimizin birliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna en değerli varlığınızı, canınızı vererek şehadet şerbetini içtiniz. Mukaddes kanlarınızla suladığınız bu torpakları, kutlu bir vatan olarak bizlere miras bırakan siz aziz şehitlerimize en derin minnet, şükran ve tanzim hisselerimizi arz etmek için bir kez daha huzurunuza geldik. Malazgirt ile başlayıp Çanakkale ile devam eden ve Kurtuluş Savaşı ile nihayete eren şanlı destanlarımız göstermiştir ki, Türk milleti inanç, cesaret, mertlik ve yiğitlik abidesidir. Yüce milletimiz vatanımızın yılmaz bekçisi olduğunu Sarıkamış'tan Gelibolu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar Anadolu coğrafyasına ilahi bir mühür gibi nakış nakış işlemiştir. Bütün dünya bilmelidir ki, şehitlerimizin 'bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' anlayışıyla canlarını feda ettikleri kutsal vatan toprakları, son nefer, son nefes ve son damla kana kadar aynı cesaret ve kararlılıkla muhafaza edilecektir. Ruhlarınız şad olsun" notunu düştü.

Konuşmaların ardından şehitler için dua edilirken Aydın Valisi Yakup Canbolat beraberindeki heyet ile birlikte şehitliklere karanfil bıraktı.

Törene Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Polat Bora Mersin, Aydın milletvekilleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Yerel Haberler, Çanakkale, 18 Mart, Yerel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakkale Şehitleri Aydın'da dualarla anıldı - Son Dakika

İsrail’den skandal harita Filistinlileri zorla göç ettiriyorlar İsrail'den skandal harita! Filistinlileri zorla göç ettiriyorlar
Uçurumun kenarına sürüklenen at, feci şekilde telef oldu Uçurumun kenarına sürüklenen at, feci şekilde telef oldu
Gözler TFF’ye çevrildi VAR kayıtlarında büyük skandal Gözler TFF'ye çevrildi! VAR kayıtlarında büyük skandal
İstanbul’daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu
Aylık kazancı 150 bin TL Yaptığı işi görenler ’’Helali hoş olsun’’ diyor Aylık kazancı 150 bin TL! Yaptığı işi görenler ''Helali hoş olsun'' diyor
Banka hesabınızı kontrol edin 1 milyar 224 milyon lira hesaplara yatırıldı Banka hesabınızı kontrol edin! 1 milyar 224 milyon lira hesaplara yatırıldı
Süper Lig’de Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu neredeyse imkansız hale getiren istatistik Süper Lig'de Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu neredeyse imkansız hale getiren istatistik
Kayıp olarak aranıyordu ölü bulundu, korkunç gerçek otopside ortaya çıktı Kayıp olarak aranıyordu ölü bulundu, korkunç gerçek otopside ortaya çıktı
Yakınlarının kelepçelenip götürüldüğü anları kayda alıp ’’aslanım’’ notuyla paylaştılar Yakınlarının kelepçelenip götürüldüğü anları kayda alıp ''aslanım'' notuyla paylaştılar
Ünlü sunucunun kızına köpek saldırdı Ünlü sunucunun kızına köpek saldırdı
Duygulandıran Çanakkale Zaferi deneyi Duygulandıran Çanakkale Zaferi deneyi

11:06 İstanbul’daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu
09:34 Türkiye’den Suriye hamlesi Teklif Şara’dan geldi, silah tedariki başlıyor Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor
17:39 DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti’den ilk açıklama DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
16:14 Sonrasında yaşananlar bomba Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı Sonrasında yaşananlar bomba! Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı
16:05 Köpek saldırısının ardından mahallede değişen bir şey yok Köpek saldırısının ardından mahallede değişen bir şey yok
15:49 Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü
15:45 Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor
15:25 Kate Middleton, Aziz Patrick Günü’nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı Kate Middleton, Aziz Patrick Günü'nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı
15:14 Inter maçında korku dolu anlar Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı Inter maçında korku dolu anlar! Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı
15:03 Brezilya’daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı Brezilya'daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı
15:03 Köpek saldırısında ölen Rana’nın Adli Tıp raporu çıktı Köpek saldırısında ölen Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı
14:46 AB’den Ukrayna’ya 3,5 milyar Euro destek hazırlığı AB'den Ukrayna'ya 3,5 milyar Euro destek hazırlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 11:57:14. #7.12#
SON DAKİKA: Çanakkale Şehitleri Aydın'da dualarla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.