Çanakkale şehitleri, zaferin 110. yılında Bakü'de törenle anıldı - Son Dakika
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Yerel

Çanakkale şehitleri, zaferin 110. yılında Bakü'de törenle anıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Türk Şehitliği'nde ve Bakü Türk Anadolu Lisesinde, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

18.03.2025 13:34
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Türk Şehitliği'nde ve Bakü Türk Anadolu Lisesinde, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü çerçevesinde tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Büyükelçisi Ufuk Turganer, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri, öğrenciler, iş insanları ve büyükelçilik çalışanları katıldı. Büyükelçi Akgün'nün Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve iki ülkenin milli marşları okundu. Temsili şehit kabirlerine karanfil bırakan Akgün, şehitlik özel defterini imzaladıktan sonra konuşma yaptı.

"Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte şehitlik mertebesine eriştiniz"

Çanakkale zaferinin 110. yıldönümü ve şehitleri anma günü vesilesiyle bugün şehitlerin manevi huzurlarında bulunmanın gururunu yaşadıklarını belirten Akgün, "Dünyanın en güçlü donamalarına ve ordularına karşı milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla yazdığı şanlı Çanakkale destanı, aziz Türk ulusunun bağımsızlık ve özgürlüğe olan tutkusunu, vatan topraklarına olan sonsuz sevgisini tüm dünyaya ilan etmiştir. Çanakkale zaferi istiklal savaşımızın mücadeleci ruhunun güçlenmesine vesile olmuş, daha sonraki nesiller de ilham kaynağı olmuştur. Sizler bu toprakları savunurken, Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte şehitlik mertebesine eriştiniz. Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam ordusunun verdiği bu destansı mücadele her birimizin yüreğinde ölümsüzleşmiştir" dedi.

Şehitlerin kahramanlıklarının yıllar sonra 44 günlük vatan muharebesinde ülkesini işgalden kurtaran Azerbaycan askerlerine de inanç, moral ve güç verdiğini belirten Akgün, "Çanakkale muharebelerine katılarak şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimizin isimlerinin Gelibolu'da takdir ve saygıyla anıldığı gibi sizin de isimleriniz Bakü'nün bu değerli mekanında her daim aynı duygularla anılmaya devam edecektir. Sizler ülkelerimiz arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın temelini teşkil eden sarsılmaz dostluğun ve sözde değil özde kardeşliğin mimarlarısınız. Bu dostluk ve kardeşlik Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir ifadesinden ve bir millet iki devlet söyleminden güç alarak sonsuza dek var olacaktır. Bu anlamlı yıl dönümünde Çanakkale'de ve bu topraklarda yatanları Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ile vatan savunmasında ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" şeklinde konuştu.

Çanakkale şehitleri öğrenciler tarafından da anıldı

Şehitlikteki törenin ardından Azerbaycan Türk Anadolu Lisesi'nde de anma töreni düzenlendi. Çanakkale'deki kahramanlıklar, öğretmen ve öğrenciler tarafından anılarak şiirler okundu, hikayeler anlatıldı. Törene katılan Bakü Büyükelçisi Birol Akgün yaptığı konuşmada, "Çanakkale, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet uğruna gösterdiği büyük fedakarlığın, azmin ve vatan sevgisinin en güçlü sembollerinden biridir. Bu topraklarda yüzyıllardır süre gelen tarihimiz bizlere vatanın bedelinin ancak büyük bir mücadeleyle ödenebileceğini göstermiştir. Çanakkale'de omuz-omuza çarpışan kahramanlarımız bağımsızlığımızın sarsılmaz temellerini atarken bizlere de birlik, beraberlik ve kardeşlik mirası bırakmışlardır. Bu büyük zafer milletimizin iradesini vatanına olan bağlılığını ve inancını tüm dünyaya kanıtlamış, kurtuluş savaşına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ilham vermiştir. Çanakkale'de gösterilen direniş ruhu bugün de bizlere yol göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti ecdadımızın emaneti olan bu mirasa sahip çıkarak barış, huzur ve kalkınma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Sevgili gençler bu yolda sizlere elbette ki büyük görevler düşmektedir. Sizler atalarımızın, ecdadımızın bize bıraktığı bu kutsal mirasın en büyük emanetçilerisiniz" dedi.

"Çanakkale ruhunu anlamak vatan sevgisiyle dolu gelecek inşa etmek demektir"

Çanakkale'de mücadele eden gençlerin vatanları uğruna canlarını feda ettiklerini belirten Akgün, "Onların idealleri, fedakarlıkları ve kararlılıkları sizlerin ellerinde yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecek birer meşale olarak yanmaya elbette devam edecek. Tarihimizi iyi öğrenmeli ve bu büyük fedakarlıklardan ilham alarak ülkemizi daha ileriye taşımalısınız. Çanakkale ruhunu anlamak sadece geçmişi anmak değil aynı zamanda birlik, beraberlik ve vatan sevgisiyle dolu bir gelecek de inşa etmek demektir. Bu anlamlı günde ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna her türlü fedakarlığı yapan başta cumhuriyetimizin bahanesi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanları uğruna canlarını feda eden tüm kahraman askerlerimizi Çanakkale Savaşları ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için görev yapan Kore'de Kıbrıs'ta Karabağ'da bin dokuz yüz on sekizde Bakü'de şehit olan tüm askerlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. On beş Temmuz'da ve sınırlarımızın ötesinde operasyonlarda canlarını veren aziz şehitlerimizi de ayrıca rahmet ve minnetle anıyor. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun, milletimiz var olsun" diye konuştu. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale şehitleri, zaferin 110. yılında Bakü'de törenle anıldı - Son Dakika

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