Çanakkale'ye gidecek olan ilk kafile bilgilendirildi
GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun Çanakkale'nin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında başlattığı ve bu yıl da devam ettirdiği "Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına" projesinde Çanakkale'ye gidecek ilk öğrenci kafilesi Vali Çeber'in katıldığı toplantıyla bilgilendirildi.
Şahinbey Belediyesi, Çanakkale'nin 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde "Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına" projesiyle 180 bin 17 öğrenciyi Çanakkale'ye götürmüştü. Projeyi devam ettiren Şahinbey Belediyesi bu yılda, 38 bin 311 öğrenciyi daha Çanakkale'ye götürecek. Proje kapsamında Çanakkale'ye gidecek olan öğrenciler Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı ile bilgilendirdi. Düzenlenen bilgilendirme toplantısına Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Milli eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Gülistan, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
"Çok anlamlı ve önemli bir proje"
Gaziantep Valisi Kemal Çeber proje kapsamında Şahinbey Belediyesi'nin geleceğe dönük gençlere önemli bir yatırım yaptığını belirterek, " Ramazan Bayramı'ndan sonra "Gaziler Diyar'ından Şehitler Diyar'ına" projesi kapsamında gençlerle bir araya gelmek beni son derece mutlu etti. Gençlerimiz çok özel bir ilin ve ilçenin gençleri olduğunun farkındalar. Çünkü yapılan bu proje ve bu birliktelik sadece Şahinbey'de var. Sadece Şahinbey Belediyesi özel uçakla yüzbinlerce genci uçakla Çanakkale'ye götürüyor. Bunun çok anlamlı olduğunu bilmenizi önemle rica ediyorum. Şahinbey Belediyesi'nin bütçesi birçok il belediyesinin üstünde ve bu bütçeyi siz gençler için böyle projelerle değerlendiriyor. 218 bin gencin Çanakkale'ye gidip gelmesinin bütünsel bir organizasyon olarak düşündüğünüzde çok büyük sorumluluk ve maliyet isteyen bir proje. Ancak ne biz nede belediyemiz buna maliyet gözüyle bakmıyor. Çünkü burada geleceğe dönük çok özel bir yatırım yapılıyor. Bende geçen yıl Çanakkale ziyaretlerinden bir tanesine katıldım. Gaziantep'te bulunduğum süre içerisinde en çok keyif aldığım programlardan birisi oldu. Gençlerin maneviyatını ve heyecanını bizzat orada gördüm ve belediyenin ne kadar büyük bir yatırım yaptığını gözlemledim. Çok güzel ve manevi bir atmosfer var orada. Orada Şahinbey Belediyesi'nin de yaptıklarını göreceksiniz. Çanakkale'ye gittiğimde yapılanlar karşısında gururlandım. Çanakkale'de herkes Şahinbey Belediyesi'ni ezbere biliyor. Yapılan projeden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.
"Gençlerimizin yanındayız"
Bilgilendirme toplantısına katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her zaman gençlerin yanında olduğunu belirterek, "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına projemiz kapsamında bugüne kadar 180.000'den fazla gencimizi Türkiye'de bir ilk olarak uçakla Gaziantep'ten Çanakkale'ye şehitlerimizi ziyaret ettiriyoruz. Bu yılda gidecek olan öğrenci kardeşlerimiz ile ilk bilgilendirme toplantımızı gerçekleştirdik ve ilk uçağımız sabah 06: 00'da kalkmış olacak. Bu yıl toplamda 38 bin 311 gencimizi ecdat ile bir araya getireceğiz. Gençlerimizi çok seviyoruz ve onlar için yapamayacağımız bir fedakarlık yok. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Valimiz ve Belediye Başkanlarımız tüm kurumlarımız ile birlikte gençlerimizin geleceğe en güzel şekilde hazırlanması için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.
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