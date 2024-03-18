Çanakkale Zaferi\'nin 109. yıl dönümü Alanya\'da törenle kutlandı

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Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla Alanya Hükümet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Alanya'da düzenlenen törene katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Başkan Böcek, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Çelenklerin sunulmasının ardından tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE TÖREN

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde de tören gerçekleştirildi. Törene, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, başkan danışmanları, daire başkanları, zabıta ve belediye personeli katıldı. Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Genel Sekreter Tuncer, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak töreni sonlandırdı.