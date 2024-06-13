Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Filistin'e destek için origami kuşlarını uçurdu

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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki öğrencilerle birlikte Filistin'e destek için kağıttan yapılan kuşları uçurdu.

Canik 1. Origami Günleri'nde öğrencilerle bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, onlarla birlikte origami atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Öğrenciler tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrencilerle birlikte kağıt katlama sanatı origami ile yapılan turna kuşlarını Filistin'de yapılan soykırıma dikkat çekmek amacıyla uçurdu. Başkan İbrahim Sandıkçı, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarına rağmen, Filistin'de soykırım yapmaya devam ettiğini vurguladı.

Öğrencilerden dünyaya mesaj

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Canik Cahit Zarifoğlu İlkokulunda gerçekleştirilen Canik 1. Origami Günleri öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Öğrencilerin ilgiyle katıldığı etkinlikte, origami sanatı ile yapılan turna kuşları Filistin ve Gazze'nin özgürlüğü için rüzgara karşı meydan okudu. İsrail'in Filistin'e yönelik acımasız saldırılarını sürdürdüğünü belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Katil devlet İsrail, uluslararası kararları yok sayarak Filistin'de masum canları öldürmeye devam ediyor. Filistin'deki katliamın boyutları her geçen gün derinleşiyor. Geçtiğimiz günlerde Refah'ta düzenlenen saldırılar Filistin'de yapılan soykırımın vahşetini, İsrail'in barbarlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirdikleri Canik 1. Origami Günleri'ni ilçedeki farklı okullarda da düzenleyeceklerini sözlerine ekledi. - SAMSUN