Çankaya Belediyesi Adalet ve Demokrasi Haftası\'na ev sahipliği yaptı

Çankaya Belediyesi, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um: ag) iş birliğiyle, 31. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamındaki etkinliklere ev sahipliği yaptı. "Adalet, Demokrasi, Laiklik" temasıyla hazırlanan programa, Başkentliler ilgi gösterdi.
Çankaya Belediyesi, bu yıl 31'incisi düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftası'na ev sahipliği yaptı. Um: ag öncülüğünde ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan program, Uğur Mumcu'nun katledildiği 24 Ocak'ta başlayıp Prof. Dr. Muammer Aksoy'un katledildiği 31 Ocak'ta sona erdi. Kapanışta, Grup Gündoğarken şarkılarını 'adalet' için söyledi.
KATLEDİLEN AYDINLAR ANILDI
"Adalet, Demokrasi, Laiklik" temasıyla hazırlanan program ilk olarak 24 Ocak 2024 tarihinde gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu anma töreniyle başladı. Ailesi, dostları ve sevenleri Mumcu'yu 30 yıl önce katledildiği yerde karanfiller ve mumlarla andı. Evinin önündeki anmanın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anıt mezarı ziyaret edildi.
Katledilen aydınlar anısına hazırlanan ve 60 kuruluşun katkıda bulunduğu etkinlikler, tüm hafta boyunca Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde devam etti. Programda eğitim, medya, hukuk ve sağlık başlıklarının öne çıktığı paneller ve söyleşiler yapıldı, aydınlar anısına türkü dinletileri düzenlendi. Etkinliklerin son günü olan 31 Ocak'ta 34 yıl önce öldürülen siyasetçi ve hukukçu Prof. Dr. Muammer Aksoy anıldı.
Programın kapanış konserinde ise Grup Gündoğarken ve konuk sanatçı Dilhan Şeşen sahne aldı. Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'ndeki konserde şarkılarını "Adalet, Demokrasi, Laiklik" için seslendiren Grup Gündoğarken ve Dilhan Şeşen'e başkentliler de büyük ilgi gösterdi.
2-1 biten MKE Ankaragücü maçında yaptırdığı penaltıyla taraftarlardan büyük eleştiri alan Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile İsmail Kartal özel bir konuşma yaptı. Livakovic, gelecek maçlarda daha iyi performans sergileyeceğine dair teknik heyete söz verdi.
ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, aday gösterilmemesine tepki göstererek miting düzenledi. Oran, Çeşme için ithal aday istemediklerini belirterek ön seçime gidilmesi çağrısında bulundu.
Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'deki çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ortaya çıktı. Kim Jong-un'un insanların sınırdan kaçışını engellemek için 2 milyon mayın döşediği ülkeyle ilgili yayınlanan belgeselde Kuzey Korelilerin işkence görüp öldürüldüğü anlar anbean görüntülendi.
6 aylık hamile Eda Ece, yüzü olduğu kozmetik markasının dün düzenlenen partisine katıldı. Hamileliğiyle ilgili konuşan Ece, çiçeği burnunda anne Aslı Enver'den bebek bakımı ve hamilelikle ilgili kurs almaya başladı.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,3700 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 artışla 103,8 puan seviyesinde bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizlerin tepe noktada olduğu ve daha fazla yükselmeyeceği mesajı varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Para piyasalarında, faiz indirimi beklentileri geriledi. Bugün TCMB PPK metni, PMI verileri ve BoE faiz kararı takip edilecek.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da büyüklüğü 4'ün altında olan depremlerin ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek bölgede beklenen büyük depremle ilgili uyarısını hatırlattı. Görür, küçük ölçekli depremlerin her yerde olabileceğine dikkat çekerken ''Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz.'' dedi.
Yıldız futbolcu Arda Güler'e son maçlarda beklenen süreyi vermeyen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu akşam oynanacak olan Getafe maçında da aynı tutumu sergilerse büyük eleştiri almaya devam edecek.
Son Dakika › Yerel › Çankaya Belediyesi Adalet ve Demokrasi Haftası'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?