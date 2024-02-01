Çankaya Belediyesi Adalet ve Demokrasi Haftası\'na ev sahipliği yaptı

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Çankaya Belediyesi, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um: ag) iş birliğiyle, 31. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamındaki etkinliklere ev sahipliği yaptı. "Adalet, Demokrasi, Laiklik" temasıyla hazırlanan programa, Başkentliler ilgi gösterdi.

Çankaya Belediyesi, bu yıl 31'incisi düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftası'na ev sahipliği yaptı. Um: ag öncülüğünde ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan program, Uğur Mumcu'nun katledildiği 24 Ocak'ta başlayıp Prof. Dr. Muammer Aksoy'un katledildiği 31 Ocak'ta sona erdi. Kapanışta, Grup Gündoğarken şarkılarını 'adalet' için söyledi.

KATLEDİLEN AYDINLAR ANILDI

"Adalet, Demokrasi, Laiklik" temasıyla hazırlanan program ilk olarak 24 Ocak 2024 tarihinde gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu anma töreniyle başladı. Ailesi, dostları ve sevenleri Mumcu'yu 30 yıl önce katledildiği yerde karanfiller ve mumlarla andı. Evinin önündeki anmanın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anıt mezarı ziyaret edildi.

Katledilen aydınlar anısına hazırlanan ve 60 kuruluşun katkıda bulunduğu etkinlikler, tüm hafta boyunca Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde devam etti. Programda eğitim, medya, hukuk ve sağlık başlıklarının öne çıktığı paneller ve söyleşiler yapıldı, aydınlar anısına türkü dinletileri düzenlendi. Etkinliklerin son günü olan 31 Ocak'ta 34 yıl önce öldürülen siyasetçi ve hukukçu Prof. Dr. Muammer Aksoy anıldı.

Programın kapanış konserinde ise Grup Gündoğarken ve konuk sanatçı Dilhan Şeşen sahne aldı. Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'ndeki konserde şarkılarını "Adalet, Demokrasi, Laiklik" için seslendiren Grup Gündoğarken ve Dilhan Şeşen'e başkentliler de büyük ilgi gösterdi.