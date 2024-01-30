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Çankaya Belediyesi, Ara Tatilde Çocuklara Eğlenceli Aktiviteler Sunuyor - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi, Ara Tatilde Çocuklara Eğlenceli Aktiviteler Sunuyor

Çankaya Belediyesi, ara tatile giren çocuklar için film gösterimi, tiyatro oyunu ve pandomim gösterisi gibi etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler ücretsiz olup, çocuklar ve aileleri keyifli zaman geçiriyor. Etkinlikler, Yaşar Kemal Kültür Merkezi ve Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Çankaya Belediyesi, Ara Tatilde Çocuklara Eğlenceli Aktiviteler Sunuyor
30.01.2024 - 11:09,
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Çankaya Belediyesi, hazırladığı etkinliklerle ara tatile giren öğrencilerin keyifli bir tatil dönemi geçirmelerini sağlıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in 'Biz En Çok Çocukların Belediyesiyiz' anlayışı ile hizmetlerini sürdüren Çankaya Belediyesi, ara tatile giren çocuklara film gösterimi, tiyatro oyunu ve pandomim gösterisinden oluşan eğlenceli aktivitelerle dolu bir etkinlik programı hazırladı.  Çocuklar, Tatilde Şenlik Var etkinlikleri kapsamında MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi'ni de ziyaret etti.

Tamamı ücretsiz olan etkinliklere yoğun ilgi gösteren çocuklar, aileleri ile keyifli anlar yaşarken, ikinci yarıyıl öncesi stres attı.

Belediyenin Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi ve Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerin takvimi şöyle devam edecek:

30 Ocak Salı/  Tiyatro Gösterimi Evvel Zaman İçinde  +3 yaş

Saat: 11.00

Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi

30 Ocak Salı/  Tiyatro Gösterimi Ejderha Koca Ağız +3 yaş

Saat: 14.00

Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi

1 Şubat Perşembe/ Animasyon Film Gösterisi Süper Köpek ve Turbo Kedi  +6 yaş

Saat: 14.00

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

2 Şubat Cuma/ Animasyon Film Gösterisi Karlar Kralı Norm 2 +6 yaş

Saat: 14.00

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Kaynak: ANKA
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