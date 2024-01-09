Çankaya Belediyesi Fikret Otyam Sanat Merkezi\'nde \'Biz Beceremiyoruz Bu Love İşlerini\' Sergisi

Çankaya Belediyesi Fikret Otyam Sanat Merkezi, "Biz Beceremiyoruz Bu Love İşlerini" sergisiyle ziyaretçilerini bekliyor. Hilal Polat'ın çalışmalarının yer aldığı sergi, 23 Ocak gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Çankaya Belediyesi Fikret Otyam Sanat Merkezi, Hilal Polat'ın "Biz Beceremiyoruz Bu Love İşlerini" sergisine ev sahipliği yapıyor. 23 Aralık 2023'te açılan sergi, mitlerden ilham alınarak geçmişten bugüne aşkın acı tatlı hallerine ve geleneksel anlamına vurgu yapıyor. Eserlerinde Adem ve Havva'dan bu yana anlatılan efsanelerden hareketle aşkı yeniden yorumlayan Polat, bu değişken olguyu hem kişisel hem de evrensel bir boyutta ele alıyor. Sergide klasik aşk hikayelerinin ötesinde bir bakış açısıyla oluşturulan eserler, sanatseverlere kişisel aşk deneyimlerini de hatırlatmayı amaçlıyor. Polat, bu sayede "Biz becerebiliyor muyuz bu 'love' işlerini?" sorusu üzerinden ziyaretçilerini düşündürücü bir yolculuğa çıkarıyor.

Hilal Polat, üçüncü kişisel sergisi "Biz Beceremiyoruz Bu Love İşlerini"nde de tüm eserlerini atık malzemelerden oluştururken, geleneksel olana yönelerek çalışmalarında nakış tekniğini kullanıyor.

23 Ocak 2024 tarihine kadar açık olacak sergi, tüm hafta boyunca Fikret Otyam Sanat Merkezi'nde 09.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.