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Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde Eğitimlere Devam Ediyor - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde Eğitimlere Devam Ediyor

Çankaya Belediyesi, kent içinde tarım yapılabilmesi amacıyla oluşturduğu Kent Tarım Hobi Evlerindeki eğitimlerine 2024 yılında da devam ediyor. Temel sebze ve meyve yetiştiriciliği ve tarım alanında genel bilgilerin verildiği 2024 yılı ilkbahar dönemi eğitimleri başladı. Eğitimlerin ilk gününe, farklı mahallelerden vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Çankaya Belediyesi, ilkini 2015 yılında Mutlukent Mahallesi'nde, ikincisini 2018 yılında Ata Mahallesi'nde hayata geçirdiği Kent Tarım Hobi Evleri'nde 2024 yılı ilkbahar dönemi eğitimleri başladı. Kentte yaşayan vatandaşları toprakla buluşturan, teorik bilginin yanında ürün alma olanağı da sağlayan eğitimlerin ilk dersi, Mutlukent ve Ata Kent Tarım Hobi Evleri'nde 3-4 Ocak günlerinde gerçekleşti. Eğitimlerde önceki yıllarda olduğu gibi yerel tohumun önemi, sebze yetiştirmek için ortam, sebze hastalıkları, dikey bahçe teknikleri ve budama konularını öğrenecek kursiyerler, temel arıcılık eğitimi, aşılama, kompost yapımı, teraryum yapım teknikleri, yağmur suyu hasadı, solucan gübresi yapımı ve tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği hakkında da bilgiler alacak. Uzman eğitimciler tarafından verilecek eğitimler 19-20 Haziran günlerinde sona erecek. Hafta içi çarşamba ve perşembe günleri gerçekleşen eğitimler, Başkentlilere ücretsiz olarak veriliyor. Katılımcılar, uzman eğitimciler tarafından aldıkları teorik bilgileri eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte kent bostanında pratiğe dönüştürme imkanı da bulacaklar.

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde Eğitimlere Devam Ediyor
04.01.2024 - 10:41,  Güncelleme: 10:55
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Çankaya Belediyesi, kent içinde tarım yapılabilmesi amacıyla oluşturduğu Kent Tarım Hobi Evlerindeki eğitimlerine 2024 yılında da devam ediyor. Temel sebze ve meyve yetiştiriciliği ve tarım alanında genel bilgilerin verildiği 2024 yılı ilkbahar dönemi eğitimleri başladı. Eğitimlerin ilk gününe, farklı mahallelerden vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Çankaya Belediyesi, ilkini 2015 yılında Mutlukent Mahallesi'nde, ikincisini 2018 yılında Ata Mahallesi'nde hayata geçirdiği Kent Tarım Hobi Evleri'nde 2024 yılı ilkbahar dönemi eğitimleri başladı. Kentte yaşayan vatandaşları toprakla buluşturan, teorik bilginin yanında ürün alma olanağı da sağlayan eğitimlerin ilk dersi, Mutlukent ve Ata Kent Tarım Hobi Evleri'nde 3-4 Ocak günlerinde gerçekleşti. Eğitimlerde önceki yıllarda olduğu gibi yerel tohumun önemi, sebze yetiştirmek için ortam, sebze hastalıkları, dikey bahçe teknikleri ve budama konularını öğrenecek kursiyerler, temel arıcılık eğitimi, aşılama, kompost yapımı, teraryum yapım teknikleri, yağmur suyu hasadı, solucan gübresi yapımı ve tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği hakkında da bilgiler alacak. Uzman eğitimciler tarafından verilecek eğitimler 19-20 Haziran günlerinde sona erecek.

KENT VE TARIM HOBİ EVLERİ EĞİTİMLERİ ÜCRETSİZ

Hafta içi çarşamba ve perşembe günleri gerçekleşen eğitimler, Başkentlilere ücretsiz olarak veriliyor. Katılımcılar, uzman eğitimciler tarafından aldıkları teorik bilgileri eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte kent bostanında pratiğe dönüştürme imkanı da bulacaklar.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde Eğitimlere Devam Ediyor - Son Dakika


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