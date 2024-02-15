Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi\'nde \'Dönme Dolap\' oyunu sahnelendi

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Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, yönetmenliğini Emre Kınay'ın yaptığı, Sedef Şahin ve Hakan Bilgin'in sahnelediği "Dönme Dolap" oyununa ev sahipliği yaptı. Oyun, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sahnelendi.

Çankaya Belediyesi, 14 Şubat'ta "Dönme Dolap" oyununu ilçeli sanatseverlerle buluşturdu. Yılmaz Güney Sahnesi'nde sergilenen "Dönme Dolap" tiyatro oyununu Eric Assous yazdı. Oyuncu kadrosunda Sedef Şahin ve Hakan Bilgin'in yer aldığı tiyatro oyununun yönetmenliğini ise Emre Kınay yaptı.

Oyun, 50'li yaşlarında evli, çocuklu ve evine sadık bir adamın bir barda genç ve hoş bir kadınla tanışması ve tuhaf sohbetleri üzerine gelişen hikayesiyle komedi ve dramı bir arada sunuyor.