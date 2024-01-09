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Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri 2023 Yılında 40 Bin 435 Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri 2023 Yılında 40 Bin 435 Denetim Gerçekleştirdi

Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, 2023 yılında ilçe genelinde 40 bin 435 denetim gerçekleştirerek vatandaşların sağlığı ve güvenliği için çalıştı. Ayrıca, 21 bin 370 ihbarı çözüme kavuşturdu ve haksız rekabeti engellemek için 452 seyyar satıcının faaliyetine son verdi. Zabıta ekipleri ayrıca, işletmelere uygunluk tutanağı düzenleyerek eksiklerin giderilmesine yardımcı oldu.

Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri 2023 Yılında 40 Bin 435 Denetim Gerçekleştirdi
09.01.2024 - 09:33,
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Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, 2023 yılında ilçe genelinde 40 bin 435 denetim gerçekleştirdi. Vatandaşlardan gelen 21 bin 370 ihbarı da çözüme kavuşturdu.

Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, Başkent Ankara'nın merkezi durumunda olan ve gündüz nüfusu iki buçuk milyonu bulan Çankaya'da 2023 yılında 40 bin 435 denetim gerçekleştirdi. Pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap, berber ve kuaför, seyyar, işporta, inşaat gibi birçok alanda vatandaşın sağlığı ve güvenliği için denetim uygulayan Çankaya Zabıtası, işyerlerinin vergi levhası ve ruhsatlarının yanı sıra imalathanelerin ve hizmet işletmelerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını da denetledi.

Halk sağlığına tehdit oluşturacak unsurları denetleyen ve kurallara uymayanlara idari yaptırım uygulayan Çankaya Zabıtası, haksız rekabeti engellemek için 452 seyyar satıcının faaliyetine sona erdirdi.

İYİ NİYET GÖSTERGESİ: HABERLİ DENETİM

Çankayalılardan gelen gürültü, zamansız inşaat faaliyeti, sokak hayvanı, seyyar, çevresel atıklar gibi 21 bin 370 şikayeti de çözüme kavuşturan zabıta ekipleri, 21 bin 554 işletmeye uygunluk tutanağı düzenledi. Zabıta 18 bin 881 işletmeye de ihtar, idari yaptırım ve durum tespit tutanağı düzenledi. Esnafın eksiklerini gidermelerine yönelik iyi niyetli tutum gösteren Çankaya Belediyesi Zabıtası, denetim öncesi bildirimde bulunarak eksiklerin giderilmesi konusunda da yardımcı oluyor.

Çankaya Belediyesi Zabıtasına, talep ve şikayetlerle ilgili bildirimde bulunmak isteyen vatandaşlar, Çankaya İletişim Merkezi'nin 444 06 01 ve zabıtanın 230 75 51 numaralı telefonlardan ulaşabiliyor.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri 2023 Yılında 40 Bin 435 Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika


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