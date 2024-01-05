 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde Melih Şentürk'ün Diorama Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde Melih Şentürk'ün Diorama Sergisi

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, sanatçı Melih Şentürk'ün Diorama Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor. Sergi, 4 Ocak'ta açıldı ve 14 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek. Sergide Şentürk'ün distopik evreni ve atık malzemelerin geri dönüşümü konu alınıyor.

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi\'nde Melih Şentürk\'ün Diorama Sergisi
05.01.2024 - 10:43,
Abone Ol

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, sanatçı Melih Şentürk'ün Diorama Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor. 4 Ocak'ta açılışı yapılan sergi, 14 Ocak'a kadar Başkentli sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Çankaya Belediyesi, birbirinden farklı etkinlikleri Çankayalılarla buluşturmaya devam ediyor. Sanatçı Melih Şentürk'ün kurgusal bir olayı üç boyutlu canlandıran diorama sanatını kullanarak oluşturduğu Diorama Sergisi, 4 Ocak'ta Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergi, Şentürk'ün "Distopik Evrenin Köhne Yapıları"nı yansıttığı birbirinden farklı 17 çalışmadan oluşuyor. Atık malzemelerin diorama ile yeniden yorumlandığı sergide, doğanın değerini bilerek enerji kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanımına dikkat çekiliyor.

ÇÖPTEN SANATA YOLCULUK

Sanatçı Şentürk, eserlerinde gelecekte oluşmuş distopik bir evren hayal ederek, insanoğlunun verdiği zararla doğanın dengesini bozmasını ve ardından hayatta kalmak için tüm imkanları kullanarak barınaklar inşa ettiği bir dönemi anlatıyor. Distopik evrende hayatta kalabilen insanların doğaya uyanışı ile yeni bir başlangıcın temsil edildiği sergide, çöpten çıkarılan atık malzemelerin minyatür olarak geri dönüşümü yeni bir hikaye ile ortaya koyuluyor. Diorama Sergisi her yönüyle sanatseverlere merak ve heyecan uyandırıcı bir deneyim sunuyor.

ÜÇ BOYUTLU KURGUSAL SERGİ

Diorama Sergisi hakkında bilgi veren Melih Şentürk, "İnsanoğlu olarak çok hızlı hareket etmeye çalışıyoruz. Sosyal medyada bir şey izlerken bile bir aksın gitsin olayı var. Benim eserlerimde ise bir sabır var. Aylarca süren milim milim uğraştığınız bir şey var. Bu insanı inanılmaz motive eden ve besleyen bir şey. Bu eserleri görmelerini isterim çünkü sergiyi ziyaret edenler bu eserlere baktıklarında  'Bunu ben de yapabilirim' demelerini isterim. Hem bu şekilde zamanın ve doğanın daha az tüketimi üzerinde de bilinç sahibi olacaklar. Bu bilinç diorama sanatı ile olmasa bile anda kalabilecekleri herhangi bir şeyle uğraşmalarının yaşam şekillerine iyi geleceğine eminim. Örneğin burada eski bir ses bombasını eve dönüştürdük ve görenler bunu hiç düşünemediklerini söylediler. Burada da bir uyanış oluşuyor aslında" dedi

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde 14 Ocak 2024 tarihine kadar açık olacak sergi, tüm hafta boyunca 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Çankaya Belediyesi, Zülfü Livaneli, Sanat, Kültür, Etkinlik, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde Melih Şentürk'ün Diorama Sergisi - Son Dakika


11:00
CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59
Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:53
Dolar/TL Yükselişle Başladı Dolar/TL Yükselişle Başladı
10:41
Gram altın 1.960 liradan satılıyor Gram altın 1.960 liradan satılıyor
10:37
Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek
10:33
Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar
10:26
150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı 150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
10:20
Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı

Son Dakika
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:53 Dolar/TL Yükselişle Başladı
10:41 Gram altın 1.960 liradan satılıyor
10:37 Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek
10:33 Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar
10:26 150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
10:20 Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı
09:56 Çete üyesine işkence yapıp tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunan 6 kişiye 203 yıl hapis istemi
09:51 Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 11:36:59. #1.13#
SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde Melih Şentürk'ün Diorama Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement