Cankurtaranlar zorlu görevlerine böyle hazırlanıyor - Son Dakika
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Cankurtaranlar zorlu görevlerine böyle hazırlanıyor

07.06.2022 14:47
Cankurtaranlar zorlu görevlerine böyle hazırlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 'hayat' timi kuzey sahillerindeki zorlu göreve hazırlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 'hayat' timi kuzey sahillerindeki zorlu göreve hazırlanıyor. Mülakatlar tamamlandı, cankurtaran ekibi belirlendi ve profesyonel ekip tarafından eğitimler başladı. Karada ve denizde müdahale, sudan çıkarma, boğuşma, taşıma ve kalp masajı eğitimiyle 'sıfır kayıp' hedefine odaklanan cankurtaranlar, en güzel günlerin acıya dönüşmemesi için pür dikkat nöbet tutacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni sezon için sıkı bir hazırlık yürütüyor. Kuzey sahilleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da cankurtaran ve güvenlik hizmetini sağlayan Büyükşehir 'sıfır kayıp' hedefiyle zorlu görevlere hazırlanıyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kuzeyde başlayacak kurtarma görevleri öncesinde personeline eğitim veriyor. 'Hayat' timi olarak nitelendirilen 64 kişilik cankurtaran ekibi, mülakat ve yetenek sınavlarından geçirilerek seçildi.

Profesyonel eğitim

Uzun yıllar bu görevi yapan profesyonel personellerin de yer aldığı ekip 'Bronz Gümüş Cankurtaran' eğitimine tabi tutuldu. Uluslararası Cankurtaran Federasyonu (ILS) tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde cankurtaranlara kazazedeye müdahale, sudan çıkarma, taşıma, kalp masajı ve ilk yardım teknikleri konusunda önemli bir eğitim verildi. 15 Haziran'da göreve başlayacak olan cankurtaranlar Sakarya'nın en güvenli turizm merkezlerinden bir tanesinde vatandaşların güzel günlerinin acıya dönüşmemesi için adeta gözlerin kırpmadan çalışacak.

64 cankurtaran 45 kulede hazır olacak

Bu ekipten 41 cankurtaran Karasu'da, 18 cankurtaran Kocaali'de, 3 cankurtaran Kaynarca'da ve 2 cankurtaran ad Kocaali Kadınlar Plajı'nda görev alacak. Büyükşehir Belediyesi kuzey sahillerinde 4 jet ski, 1 adet zodiac botla çalışacak. Tüm ilçeler dahil edildiğinde toplamda 45 kulede 'hayat' nöbeti tutulacak. Büyükşehir ekipleri, 15 Haziran'da başlayacakları bu nöbeti 15 Eylül'e kadar sürdürecek. Tatilcilerin bilgilendirilmesi için yapılan açıklamada kurtarma görevinin sabah 10.00 ve aksam 19.00 saatleri arasında yapılacağı belirtilirken vatandaşlara ise "15 Haziran'a kadar denize girip hayatınızı riske atmayın" uyarısı yapıldı.

Ekiplerimize güvenin

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise "En zor görevlerde, Türkiye'nin her yerinde ve şehrimizde yürüttüğü faaliyetlerle gururumuz olan itfaiye teşkilatımız 64 cankurtaranımızı profesyonel bir eğitimle göreve hazırlıyor. Bu yaz sezonunda kayıpsız, acısız ve sadece güzel hatıralarla anacağımız günler hafızamızda kalsın istiyor, tüm vatandaşlarımızı ekiplerimize güvenmesi ve görev başlangıcına kadar hayatlarını riske atmaması konusunda uyarıyoruz" denildi. - SAKARYA

Cankurtaranlar zorlu görevlerine böyle hazırlanıyor
Cankurtaranlar zorlu görevlerine böyle hazırlanıyor
Cankurtaranlar zorlu görevlerine böyle hazırlanıyor
Cankurtaranlar zorlu görevlerine böyle hazırlanıyor
Cankurtaranlar zorlu görevlerine böyle hazırlanıyor
Cankurtaranlar zorlu görevlerine böyle hazırlanıyor
Cankurtaranlar zorlu görevlerine böyle hazırlanıyor
Cankurtaranlar zorlu görevlerine böyle hazırlanıyor
Cankurtaranlar zorlu görevlerine böyle hazırlanıyor
Cankurtaranlar zorlu görevlerine böyle hazırlanıyor
Cankurtaranlar zorlu görevlerine böyle hazırlanıyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kocaali, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cankurtaranlar zorlu görevlerine böyle hazırlanıyor - Son Dakika

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