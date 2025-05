Çaycuma\'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı. Yıl boyunca açılan kurslarda kursiyerler tarafından yapılan el emekleri görücüye çıktı.

Çaycuma Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen serginin açılışına; İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Karapınar Belediye Başkanı Necdet Dernek, İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Şerif Bekiroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şendoğan Kaya, İlçe Özel İdare Müdürü Kemalettin Yaşar, CHP İlçe Başkanı Fahri Diler, MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Engin Zeren, Kent Konseyi Başkanı İsmail İnam, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Semra Çakır, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Veli Ceng, siyasi partilerin yönetim kurulu üyeleri, daire müdürleri ile kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Üzülmez yaptığı konuşmasında; "Her zaman, her yerde, herkese eğitim" ilkesiyle çıktığımız bu yolda, bireyleri hayata hazırlamanın, onlara yeni ufuklar açmanın ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Halk Eğitimi Merkezimiz, beşikten mezara kadar devam eden öğrenme sürecinde, her yaştan ve her kesimden vatandaşımıza eşit ve erişilebilir eğitim imkanları sunmaktadır. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız, kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Bir hobi edinmek isteyen, yeni bir meslek öğrenmek arzusunda olan ya da yeteneklerini belgelendirmek isteyen herkes, Halk Eğitimi Merkezimizin kapısını çalıyor. Bugün burada sergilenen birbirinden değerli el emeği, göz nuru eserler, bu sürecin ne kadar verimli geçtiğinin en güzel kanıtıdır.

Halk Eğitimi Merkezimizde, 75 farklı alanda 280 kursla vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim imkanı sunduk Bu kurslarımızdan 1461 erkek, 3709 kadın olmak üzere toplam 5.170 kişi faydalandı. Okuma-yazmadan mesleki eğitimlere, geleneksel el sanatlarından giyim üretim teknolojilerine, spordan müziğe, aile eğitimlerinden kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Özellikle kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarımızı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına yürüttüğümüz çalışmalar, kültürel mirasımızın korunmasında büyük rol oynuyor. Özellikle Çaycuma'mıza ait olan Pelemet Bezimizi tanıtmak ve üretime kazandırmak için ulusal düzeyde görüşmelerimiz devam etmektedir. Halk Eğitim Merkezimizde Açık Ortaokulda 264 öğrencimiz, Açık Lisede 1900 öğrencimiz kayıtlıdır. Tüm kayıt, ders seçimi ve diploma işlemleri özenle yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından okuma-yazma kursunda okuma, yazma öğrenen Afgan vatandaşı Nooruddin Ziyaee isimli kursiyere İlçe Kaymakamı Adem Kaya tarafından sertifikası takdim edildi. Sonrasında ise işaret dili kursundaki kursiyerler tarafından hazırlanan 'Konuşan Eller' isimli gösteri izlendi. Müzik konserinin ardından protokol tarafından serginin kurdelesi kesildi ve sergi gezildi. - ZONGULDAK