Çaycuma'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çaycuma'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Çaycuma\'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Yıl Sonu Sergisi Açıldı
29.05.2025 11:58  Güncelleme: 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, ilçenin önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları el emekleri sergilendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı. Yıl boyunca açılan kurslarda kursiyerler tarafından yapılan el emekleri görücüye çıktı.

Çaycuma Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen serginin açılışına; İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Karapınar Belediye Başkanı Necdet Dernek, İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Şerif Bekiroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şendoğan Kaya, İlçe Özel İdare Müdürü Kemalettin Yaşar, CHP İlçe Başkanı Fahri Diler, MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Engin Zeren, Kent Konseyi Başkanı İsmail İnam, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Semra Çakır, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Veli Ceng, siyasi partilerin yönetim kurulu üyeleri, daire müdürleri ile kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Üzülmez yaptığı konuşmasında; "Her zaman, her yerde, herkese eğitim" ilkesiyle çıktığımız bu yolda, bireyleri hayata hazırlamanın, onlara yeni ufuklar açmanın ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Halk Eğitimi Merkezimiz, beşikten mezara kadar devam eden öğrenme sürecinde, her yaştan ve her kesimden vatandaşımıza eşit ve erişilebilir eğitim imkanları sunmaktadır. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız, kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Bir hobi edinmek isteyen, yeni bir meslek öğrenmek arzusunda olan ya da yeteneklerini belgelendirmek isteyen herkes, Halk Eğitimi Merkezimizin kapısını çalıyor. Bugün burada sergilenen birbirinden değerli el emeği, göz nuru eserler, bu sürecin ne kadar verimli geçtiğinin en güzel kanıtıdır.

Halk Eğitimi Merkezimizde, 75 farklı alanda 280 kursla vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim imkanı sunduk Bu kurslarımızdan 1461 erkek, 3709 kadın olmak üzere toplam 5.170 kişi faydalandı. Okuma-yazmadan mesleki eğitimlere, geleneksel el sanatlarından giyim üretim teknolojilerine, spordan müziğe, aile eğitimlerinden kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Özellikle kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarımızı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına yürüttüğümüz çalışmalar, kültürel mirasımızın korunmasında büyük rol oynuyor. Özellikle Çaycuma'mıza ait olan Pelemet Bezimizi tanıtmak ve üretime kazandırmak için ulusal düzeyde görüşmelerimiz devam etmektedir. Halk Eğitim Merkezimizde Açık Ortaokulda 264 öğrencimiz, Açık Lisede 1900 öğrencimiz kayıtlıdır. Tüm kayıt, ders seçimi ve diploma işlemleri özenle yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından okuma-yazma kursunda okuma, yazma öğrenen Afgan vatandaşı Nooruddin Ziyaee isimli kursiyere İlçe Kaymakamı Adem Kaya tarafından sertifikası takdim edildi. Sonrasında ise işaret dili kursundaki kursiyerler tarafından hazırlanan 'Konuşan Eller' isimli gösteri izlendi. Müzik konserinin ardından protokol tarafından serginin kurdelesi kesildi ve sergi gezildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, zonguldak, Çaycuma, Eğitim, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çaycuma'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşen Adanaspor’un otobüsü haczedildi Küme düşen Adanaspor'un otobüsü haczedildi
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
İki yengesini silahla vurarak öldürdü İki yengesini silahla vurarak öldürdü
Arda Güler’i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
Montella’yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum Montella'yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum
Yeniden Refah Partisi’nden ’’Yeni Anayasa’’ çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz Yeniden Refah Partisi'nden ''Yeni Anayasa'' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Yediği tokadı unutturmak istiyor Macron’dan eşiyle samimi pozlar Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar
Netanyahu: İsrail’in Gazze’ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü Netanyahu: İsrail'in Gazze'ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü

13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yeni anayasayı Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yeni anayasayı Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz.
13:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terör örgütü YPG’ye uyarı: Hala oyalama taktiklerine devam ediyorlar, bundan vazgeçmeleri şart
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'ye uyarı: Hala oyalama taktiklerine devam ediyorlar, bundan vazgeçmeleri şart
12:54
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti Marketlerden toplatılıyor
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
10:23
DEM Parti’den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
19:49
Rapçi Süleyman Burak Bodur tahliye edildi, ilk işi güvercin uçurmak oldu
Rapçi Süleyman Burak Bodur tahliye edildi, ilk işi güvercin uçurmak oldu
19:37
İlave TV’nin kurucusu Arif Kocabıyık, yeniden tutuklandı
İlave TV'nin kurucusu Arif Kocabıyık, yeniden tutuklandı
19:02
Rusya: Ukrayna’ya 2 Haziran’da İstanbul’da görüşmek için teklifte bulunduk
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk
18:50
Samsun Adliyesi’nde duruşma çıkışı kavga çıktı O anlar kameralarda
Samsun Adliyesi'nde duruşma çıkışı kavga çıktı! O anlar kameralarda
18:32
Park tartışması kavgaya dönüştü Tekme tokat dövdüler
Park tartışması kavgaya dönüştü! Tekme tokat dövdüler
18:16
Hatay diken üstünde 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
18:15
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
18:10
Ankara’da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
Ankara'da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
17:50
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 13:18:44. #7.13#
SON DAKİKA: Çaycuma'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.