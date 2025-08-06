Çayırova'da Prestij Projeleri Hızla İlerliyor - Son Dakika
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Çayırova'da Prestij Projeleri Hızla İlerliyor

Çayırova\'da Prestij Projeleri Hızla İlerliyor
06.08.2025 17:02  Güncelleme: 17:04
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Çayırova'da kent meydanı, spor lisesi, kapalı spor salonu ve sporcu fabrikası projelerinin inşaat çalışmaları devam ediyor. Bu projeler tamamlandığında, ilçeye sosyalleşme ve spor altyapısında önemli katkılar sağlayacak.

Çayırova'da kent meydanı, spor lisesi, kapalı spor salonu ve sporcu fabrikası projelerinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürerken, ilçeye değer katacak bu vizyon projeler tamamlandığında hem sosyalleşme hem de spor altyapısında önemli dönüşüm yaşanacak.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin ilçeye kazandırdığı prestij projelerde çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Çayırova Kent Meydanı, spor lisesi, kapalı spor salonu ve sporcu fabrikasında imalatlar hız kesmeden sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı, Çayırova Kent Meydanı'nda imalatlar sürerken, Şekerpınar Mahallesi'nde inşa edilen Spor Lisesi'nde de spor salonu alanının grobeton dökümü gerçekleştirildi. Atatürk Mahallesi'nde inşa edilen kapalı spor salonu ve sporcu fabrikasında ise boya ve iç tefrişat çalışmaları devam ediyor.

Kent meydanı tüm hızıyla devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin vizyon projeleri arasında yer alan, tamamlandığında Çayırova'nın yarınlarına hizmet edecek büyük sosyalleşme alanı olarak, uzun yıllar boyunca vatandaşların faydalanacağı Çayırova Kent Meydanı'nda cami içinde ve dış cephede boya ve dekorasyon çalışmaları devam ederken, kuru havuz imalatında sona gelindi. Ayrıca meydan alanında bulunan kafeterya alanında da çelik montajları gerçekleştiriliyor. 25 bin metrekarelik alan üzerine kurulan proje, alt katında sosyal alanları bulunan camisi, 3 katlı yer altı otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolları, kuru havuzu, amfisi, paten pisti, kafeteryası, fitness, dinlenme ve çocuk oyun alanları ile dikkat çekiyor.

Spor lisesinde çalışmalar devam ediyor

Şekerpınar Mahallesi'nde inşa edilen, Çayırova'nın spor ve eğitim altyapısına sınıf atlatacak spor lisesi projesinde çalışmalar da hız kesmeden sürüyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin vizyon projeleri arasında bulunan Çayırova Spor Lisesi kampüsünde sınıflar ve yurt binasına kaba inşaat tamamlandı. Yurt binasında duvar imalatları devam ederken, öte yandan spor lisesi alanında inşa edilecek spor salonu alanında da grobeton dökümü yapıldı. 21 bin metrekare kapalı alan olarak inşa edilecek, 24 sınıf, bin 500 kişilik kapalı spor salonu, futbol ve basketbol sahalarıyla birlikte 150 kişilik kız öğrenci, 150 kişilik erkek öğrenci olmak üzere 300 öğrencinin konaklayabileceği yurdu bulunacak spor lisesi, Çayırova'ya büyük bir katma değer sağlayacak.

Kapalı spor salonu ve sporcu fabrikası ilçeye değer katacak

Çayırova'nın yarınlarına hizmet edecek ve nice milli sporcunun ilçeden yetişmesine imkan sağlayacak dev spor tesisinde ise sona yaklaşılıyor. Atatürk Mahallesi'nde inşa edilen kapalı spor salonu ve sporcu fabrikası aynı anda 10, toplamda 11 branşın antrenman yapmasına imkan sunacak. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin vizyon projeleri arasında yer alan kapalı spor salonu ve sporcu fabrikasında kaba inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından, iç mekan çalışmaları sürüyor. Duvar sıva, mekanik elektrik havalandırma ve desent imalatlarının akabinde, basketbol sahasında boya ve çevre düzenleme çalışmaları da hız kazandı. Kapalı spor salonu ve sporcu fabrikası projesi tamamlandıktan sonra Çayırova'ya basketbolu sevdiren ve ilçeyi gururla Türkiye Basketbol Ligi'nde temsil eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'na da ev sahipliği yaparak, yaklaşık 3 bin 500 kişilik seyirci kapasitesiyle de Çayırovalı basketbolseverleri konuk edecek. Proje, iç tefrişatların tamamlanmasının akabinde en kısa sürede kullanımına açılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çayırova'da Prestij Projeleri Hızla İlerliyor - Son Dakika

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