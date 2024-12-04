ÇEDES Projesine Protesto

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(İZMİR)- ÇEDES projesi kapsamında İzmir'in Bornova ilçesinde okullara imam, müezzin, vaiz ve kuran kursu hocası görevlendirilmesi Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi üyeleri tarafından protesto edildi.

Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan grup adına öğrenci velisi Murat Mert tarafından okunan basın açıklamasında, "Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede bulunan 98 okula ÇEDES projesi kapsamında imam ve din görevlisi atadı. Geçtiğimiz yıllarda da proje kapsamında görevlendirmeler yapılmış ama tepkiler gelince geri adım atılmıştı. Bu kez ilçede AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın adını taşıyan caminin ÇEDES projesinin dayatılması için karargah olarak seçildiği anlaşılıyor" denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Bornova genelinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler olmak üzere toplam 98 okula Bilal Saygılı Camii'nden imam hatip, vaiz, müezzin kayyım ve kuran kursu öğreticisi adları altında din görevlileri atandı. Türkiye'de şimdiye kadar görülmedik boyutta çocuk suistimali yaşanıyor. Emekçi halkımız açmaza sokularak çocuklarını istemedikleri halde imam hatip okullarına göndermek zorunda kalıyorlar. Din dersleri zorunlu ve müfredatın önemli bir kısmını kaplıyor. ÇEDES projesi ile okullarda imamlar seminer vermek ve çocukları okuldan çıkartarak etkinlik yapmak üzere görevlendiriliyor. Bu haliyle Cumhuriyet'in en önemli kazanımlarından olan eğitimin laik niteliği ortadan kaldırılıyor.

"Çocuklarımızı bu karanlığa teslim etmeyelim"

Bu yanlıştan derhal dönülmeli. ÇEDES Projesi derhal sonlandırılmalıdır. Okullarda sadece eğitim fakültelerinden mezun olan ve eğitim bilimleri formasyonu almış öğretmenler görevlendirilmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri okullardan çekilmelidir Okul öncesi çocuklara din eğitimi verilmesinden vazgeçilmelidir. Zorunlu din eğitimi dersi uygulaması kaldırılmalıdır. MEB müfredatı çocukların bilimsel bilgiler ışığında gelişimine dayanmalıdır. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi olarak Bornova'daki tüm velilere sesleniyoruz: Çocuklarımızı bu karanlığa teslim etmeyelim. Okul idarelerine vereceğimiz dilekçelerle ÇEDES uygulamasından vazgeçilmesi için mücadele edelim."