Çekmeköy'de Alacak Verecek Cinayeti - Son Dakika
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Çekmeköy'de Alacak Verecek Cinayeti

Çekmeköy\'de Alacak Verecek Cinayeti

İstanbul Çekmeköy'de polis memuru, alacak verecek yüzünden Baba ve oğlu öldürdü, cenazeleri kaldırıldı.

02.12.2024 17:08
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İstanbul Çekmeköy'de alacak-verecek yüzünden çıkan kavgada polis memurunun silahla vurarak öldürdüğü baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Çekmeköy'de H.Ş. isimli polis memuru alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı inşaat firması sahibi Sabri Ekşi, oğlu Yusuf Ali Ekşi'yi silahla vurarak öldürmüştü. Baba ve oğlu, Hacı Fatma Talip Kahraman Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy Ekşioğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay dün akşam saat 19.00 sıralarında Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi Kur'an Kursu Caddesi'nde meydana gelmişti. H.Ş. isimli polis memuru, geçmişte yaşanan ev alma konusundaki fiyat anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada inşaat firması sahibi Sabri Ekşi, oğlu Yusuf Ali Ekşi, Emirhan Furkan Ekşi ile çalışanları Orhan Uka'ya silahıyla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Sabri Ekşi ile oğlu Yusuf Ali Ekşi olay yerinde hayatını kaybederken, Emirhan Furkan Ekşi ile Orhan Uka ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polisin şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çekmeköy'de Alacak Verecek Cinayeti - Son Dakika

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