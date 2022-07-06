Çektiği fotoğraflarla Türkiye'yi dünyaya tanıtıyor - Son Dakika
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Çektiği fotoğraflarla Türkiye'yi dünyaya tanıtıyor

06.07.2022 09:48
Çektiği fotoğraflarla Türkiye'yi dünyaya tanıtıyor

Fotoğrafçı Mustafa Tayfun Özcan, çektiği karelerle dünyanın en popüler sosyal medya hesaplarında Türkiye'yi tanıtıyor.

Fotoğrafçı Mustafa Tayfun Özcan, çektiği karelerle dünyanın en popüler sosyal medya hesaplarında Türkiye'yi tanıtıyor.

İstanbul doğumlu grafik tasarımcısı ve aynı zamanda gezgin fotoğrafçı Mustafa Tayfun Özcan, Türkiye'nin birçok noktasını araştırıyor ve fotoğraflar çekip hikaye serisi oluşturuyor. Gittiği şehrin atmosferini kadrajıyla renklendiren Özcan, dünyanın en popüler ve fazla takipçiye sahip sosyal medya hesaplarında yayınlanan fotoğraflarıyla Türkiye'yi tanıtıyor. Eskişehir'e de bu amaçla gelen Özcan,

kente geldiğinde güzel karelerin çıkacağını ve ünlü sosyal medya hesaplarında paylaşılacağını hissettiğini dile getirdi.

"Eskişehir sokaklarında fotoğraf çekmek istiyorsanız uykunuzdan fedakarlık etmeniz lazım"

Eskişehir'in damakta çok güzel tat bırakan bir şehir olduğunu söyleyen Özcan, eğer kentin sokaklarında güzel kareler yakalamak isteniyorsa sabah çok erken saatlerde dışarı çıkılıp fotoğraf çekilmesi gerektiği önerisinde bulundu. Eskişehir'in sokaklarının, esnaflarının ve lezzetlerinin heyecan verici olduğunu belirten Özcan, "Eskişehir'e gelmeden önce aslında kendimi oralı gibi hissettim. Bir şehre gelmeden hayal ederseniz çok güzel kareler yakalama imkanınız çok fazla. Odunpazarı evleri, Sazova Parkı, OMM Müzesi, Odunpazarı evleri içindeki nostaljik berberi, haşhaşlı ekmeği, leblebi lokumu beni fazlasıyla büyüledi. Eğer Eskişehir sokaklarında fotoğraf çekmek istiyorsanız uykunuzdan birazcık fedakarlık edip sabah çok erken saatlerde gitmenizi öneririm" diye konuştu.

"Güzel bir fotoğraf çekmek tamamen hayal etmekten geçiyor"

Güzel fotoğraf çekmenin, hayal etmekten geçtiğini vurgulayan Özcan, güzel bir fotoğrafın tamamen hissiyat ve o anın eseri olduğunu ifade etti. Kaliteli bir fotoğrafın ise tamamen bilgi birikimi ve ekipmanla alakalı olduğunu belirten Özcan, "Bence güzel bir fotoğraf çekmek tamamen hayal etmekten geçiyor çünkü gözlerinizle hayal ettiğiniz o anı çekiyorsunuz o açıyı buluyorsunuz sizi o an mutlu eden şey sizin yakaladığın güzel anlardır bence. Kaliteli bir fotoğraf ise tamamen bilgi birikimi ve ekipmanla alakalı bir şey bunlar birleştiğinde ise ortaya tamamen büyük bir eser ortaya çıkıyor. Çok basit bir örnek verecek olursak, düşünün makineniz yok ama telefonla fotoğraf çekiyorsunuz. Eskiden olsa çok kaliteli çekimler yapamazdınız ama açıları o kadar güzel yakalıyorsunuz, bazen kaliteyi bile örtüyor" dedi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, İstanbul, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çektiği fotoğraflarla Türkiye'yi dünyaya tanıtıyor - Son Dakika

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