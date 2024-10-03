Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor - Son Dakika
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Yerel

Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor

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Münevver Karabulut'u canice katleden ve cezaevindeyken intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün saat 11.00'de savcı ve avukatlar aracılığıyla açılacak. Yapılacak fethi kabir işlemi için sabah saatlerinde polis ekipleri olay yerinde bariyerlerle önlem aldı.

03.10.2024 09:00
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Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle ve hunharca öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri'de kaldığı koğuşta intihar etmişti.

AİLE FETHİ KABİR TALEP ETMİŞTİ

Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmişti.

Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor

MEZARLIK ÖNÜNDE BARİYERLİ ÖNLEM

Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün 11.00'de savcı ve avukatlar aracılığıyla açılması beklenirken, sabah saatlerinde polis ekipleri, çevik kuvvet ekipleri ve güvenlik ekipleri mezarlık önünde bariyerli önlem aldı.

Münevver Karabulut\'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu\'nun mezarı bugün açılıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erdem Cambaz:
    benim tahminim mezarda yok hepsi uydurmaca yaşıyor ama nerde yurtdışında mezarda olsa o mezar öyle bakımsız kalmaz.. 10 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Bakalım sonucu ne çıkacak 7 2 Yanıtla
  • İhsan Terler:
    Kesin mezar boştur yada başka biri gömülü DNA alsalar bile sonucu yukarılarda biyerlerde çarpıtılır aradan geçmiş yıllar şimdiye kadar niye açılmadı vay yavrum vay adalet adalet adalet.... 1 1 Yanıtla
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