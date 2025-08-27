Morgda inanılmaz hata! "Annemiz" dediler, başka cenazeyi alıp gömdüler - Son Dakika
27.08.2025 11:45  Güncelleme: 12:48
Kayseri'de vefat eden bir kadın, farklı cenaze sahipleri tarafından anneleri ile karıştırılarak morgdan çıkarılıp götürüldü. Toprağa verilen kadının cenazesi, yanlışlık fark edilince çıkarılarak başka bir mezarlığa defnedildi.

Kayseri'de yaşayan 73 yaşındaki Fatma Adıbelli, geçtiğimiz pazar günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yakınları tarafından şehir mezarlığı içerisinde bulunan morga götürülen kadının cenazesi, yurtdışındaki çocuklarının gelmesi için salı gününe bırakıldı. Dün sabah saatlerinde morga gelen Fatma Adıbelli'nin yakınları, cenazenin burada olmadığını fark etti. Araştırmaya başlayan yakınları, Fatma Adıbelli'nin cenazesinin Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent Beldesi'ne götürüldüğünü ve burada defnedildiğini öğrendi. Ovakent'e giden cenaze sahipleri, Fatma Adıbelli'nin vefat ettiğinde üzerinde bulunan eşyalarını gördü. Bunun üzerine savcılık kararı ile jandarma eşliğinde mezar açılarak merhume Adıbelli'nin cenazesi alınarak Kayseri'ye getirildi.

ANNELERİ SANMIŞLAR

Ovakent'teki cenaze sahipleri ile iletişime geçen Adıbelli'nin yakınları, durumu anlattı. Cenaze sahiplerinin Fatma Adıbelli'yi anneleri zannederek aldıkları öğrenildi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Fatma Adıbelli için Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Merhumenin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesi'nde toprağa verildi.

"ANNEMİZ" DİYEREK ALIP GÖTÜRMÜŞLER VE DEFNETMİŞLER"

Fatma Adıbelli'nin yakını Bülent Ersöz, başından geçen olayı anlatarak; "Cenazemizi pazar günü alarak buraya getirdik. Çocukları yurtdışında olduğu için salı günü defnedecektik. Onlarda geldiler. Dün işlemleri yapıldı. Cenazeyi teslim almak üzere geldiğimizde cenazemizin morgda olmadığını gördük. Yaptığımız araştırmada Yozgat Ovakent'te bir cenaze ile karıştırıldığını öğrendik. Oraya gittik ve savcı talimatıyla jandarma eşliğinde cenazemizi aldık. Cenazemiz orada defnedilmişti. Biz gerekli şikayetlerde bulunacağız. Ovakent'teki cenaze sahipleri "annemiz" diyerek alıp götürmüşler ve defnetmişler. Onlar cenazemiz kalktı diye biliyor ama cenazeleri halen burada. Cenazemizi de elbiselerinden tanıdık. Yıkadıktan sonra eşyalarını oraya koymuşlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, 3-sayfa, kayseri, Sağlık, Yozgat, Hukuk, Yerel, Son Dakika

İsrail’in Suriye’deki saldırılarına Türkiye’den peş peşe tepkiler İsrail'in Suriye'deki saldırılarına Türkiye'den peş peşe tepkiler

14:29
Netanyahu “1915 olayları soykırımdır“ dedi, Türkiye’nin tepkisi sert oldu
Netanyahu "1915 olayları soykırımdır" dedi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
14:11
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: ’’Bilmeden kullandım’’ devri bitiyor
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: ''Bilmeden kullandım'' devri bitiyor
14:11
Doktorun “çıplak“ diyerek bakmadığı genç kız kıyafetlerini paylaştı
Doktorun "çıplak" diyerek bakmadığı genç kız kıyafetlerini paylaştı
13:53
Üç harfli zincir marketlerde satılan süt markasına soruşturma
Üç harfli zincir marketlerde satılan süt markasına soruşturma
