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Çerkezköy Belediyesi Sıcak Asfalt Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Çerkezköy Belediyesi Sıcak Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceleyerek, Kızılpınar ve Yıldırım Beyazıt Mahalleleri Düğün Salonu inşaatlarının 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacağını ve atıl durumdaki Veliköy Belediye eski Hizmet Binası'nın gençlere ve çocuklara hizmet verecek şekilde tadilatının sona yaklaştığını açıkladı. Ayrıca İstiklal Caddesi'nde dekoratif aydınlatma çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Çerkezköy Belediyesi Sıcak Asfalt Çalışmalarını İnceledi
21.12.2023 - 15:44,
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Çerkezköy Belediyesi'nin devam eden sıcak asfalt üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Devam eden Kızılpınar ve Yıldırım Beyazıt Mahalleleri Düğün Salonu inşaatları ile atıl durumdaki Veliköy Belediye eski Hizmet Binası tadilatını 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlayarak hizmete açacağız" dedi.

Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yıldırım, Fen İşleri Müdür Vekili Mustafa Kanburoğlu ile birlikte Çerkezköy Belediyesi'nin devam eden sıcak asfalt ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Vahap Akay, "Sıcak asfalt çalışmalarımız kapsamında Bağlık Mahallemizde bulunan Sögütlü Sokak'ta yaklaşık 1300 metrekarelik bir alanı sıcak asfalt ile kapladık" dedi.

DÜĞÜN SALONLARI TAMAMLANIYOR

Yaz başında temeli atılan Kızılpınar ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kapalı Düğün Salonlarının inşaatlarının devam ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Vahap Akay, "Her iki düğün salonumuzun inşaatları devam ediyor. Kaba inşaatları tamamlanmak üzere olan düğün salonlarımızı 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız.

GENÇLERE VE ÇOCUKLARA HİZMET VERECEK

Uzun yıllardır atıl durumda bulunan ve 1990'lı yıllarda Veliköy Belediye Hizmet Binası olarak tasarlanan binayı gençlerimize ve çocuklarımıza hizmet vermeye yönelik bir alan haline dönüştürmek için başlatılan tadilat çalışmalarında sona yaklaştık. Kısa sürede tadilat çalışmalarımızı tamamlayarak atıl durumda yıllarca bekleyen binayı içerisinde Etüt Salonları, Atölye Alanları ve Çocuk Akademisi olarak Veliköy'deki gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine açacağız" açıklamasında bulundu.

DEKORATİF AYDINLATMA YAPILIYOR

Ayrıca Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde bulunan İstiklal Caddesi'nde dekoratif aydınlatma çalışmalarına da başlanıldığını kaydeden Başkan Vahap Akay, "İstiklal Caddemizdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Kızılpınar Hürriyet ve Kemalpaşa Caddelerimiz ile Veliköy Vatan Caddesi ve Lise Bulvarı'nda da dekoratif aydınlatma çalışması gerçekleştireceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Çerkezköy Belediyesi Sıcak Asfalt Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika


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