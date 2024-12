Çeşme\'nin Turizm Değerleri Tanıtılıyor

Yerel

ETİK Başkan Yardımcısı ve ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge, Çeşme'nin tüm turistik değerlere sahip olduğunu vurgulayarak, "Ancak eksik olan şey tanıtım. Bunun üzerine çalışıyoruz. Yakında açılacak olan termal turizm merkezi, bu açığı kapatmada önemli bir rol oynayacak. Termal turizme özellikle önem veren ülkeler, örneğin Hollanda, Çeşme'yi daha yakından tanımalı" dedi.

18. TTİ İzmir Uluslararası Turizm Fuarı'nda yer alan Çeşme standında, Çeşme'nin turistik değerlerini tanıttıklarını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Belge, "Yine bir fuar, yine İzmir'deyiz. Evimizdeyiz. Çeşme için konuşmak gerekirse, otellerimiz hazır. Şu ana kadar standımıza gösterilen ilgi gerçekten beni memnun etti. Fuarlar nedir? Turizmcilerin, otelcilerin, acentelerin ve tur operatörlerinin bir araya gelerek yeni yılı planladığı, iş bağlantıları kurduğu yerlerdir. Biz zaten sözleşmelerimizi ve kontratlarımızı ekim ayında yapmaya başladık ve hala devam ediyoruz. Burada da birkaç yeni anlaşma yapacağız" diye konuştu.

"Yüzde 70 yabancı turistin olduğu döneme dönmemek için hiçbir sebep yok"

Çeşme'de sadece yerli turist değil, yabancı turist sayısında da artış olması gerektiğinin altını çizen Belge, "Çeşme, 20 - 30 yıl önce yabancı turist yoğunluğunu yaşamış bir yerdi; yüzde 70 yabancı, yüzde 30 yerli turist oranlarını gördük. Bu döneme yeniden dönmemek için hiçbir sebep yok. Hatta bu konuda ilerleme olduğunu düşünüyorum. Sadece fuarlarla değil, ikili görüşmelerle de bu süreci desteklemek gerekiyor. Belediyemiz ve kaymakamlığımızla çok iyi bir uyum yakaladık. Daha önce böyle bir iş birliği görmemiştim desem yeridir. Özellikle altyapı çalışmaları konusunda desteklerini esirgemediler. Büyükşehir Belediyesi ve diğer yerel yöneticilerimiz de fuar standımıza gelerek bize moral verdiler" diye belirtti.

"Çeşme'nin tüm turizm değerlerini tanıtmayı planlıyoruz"

Turizm hedeflerinin 2019 yılındaki seviyeleri yakalamak olduğunu vurgulayan Belge, "Şu anda erken rezervasyonların gidişatı bu hedefe doğru ilerlediğimizi gösteriyor. Geçen yıla göre artış var. Ayrıca oda başına gelirlerde de olumlu bir ivme var. Çeşme'nin sahip olduğu değerlere bakalım: Termal turizm: Var. Deniz, kum, güneş: Var. Gastronomi: Türkiye'nin en iyisi burada. Uluslararası organizasyonlar: Dünya çapında tanınan etkinlikler düzenleniyor. Festivaller: Örneğin, Ot Festivali çok popüler. Ancak eksik olan şey tanıtım. Bunun üzerine çalışıyoruz. Yakında açılacak olan termal turizm merkezi, bu açığı kapatmada önemli bir rol oynayacak. Yabancı tur operatörlerine, festivallerimizi ve etkinliklerimizi şimdiden duyuruyoruz. Mesela Ot Festivali 17-20 Nisan'da yapılacak. Yabancı turistler planlarını aylar öncesinden yaptığı için, bu bilgileri erkenden paylaşmak önemli. Ocak ayında katılacağımız uluslararası bir fuarda, Çeşme'nin tüm turizm değerlerini tanıtmayı planlıyoruz. Dijital materyaller, broşürler ve barkodlu tanıtımlar ile bunu yapacağız. Termal turizme özellikle önem veren ülkeler, örneğin Hollanda, Çeşme'yi daha yakından tanımalı" diye kaydetti.

"Çeşme'nin 'her keseye uygun tatil' imkanları sunduğunu anlatmamız gerekiyor"

ÇEŞTOB Başkanı Belge, "Çeşme'nin 'her keseye uygun tatil' imkanları sunduğunu anlatmamız gerekiyor. Geçmişte oluşan bazı algılar yıkılıyor. Çeşme, her bütçeye uygun tatil seçenekleri ve restoranlarıyla herkesin keyifle vakit geçirebileceği bir destinasyon olduğunu kanıtlıyor. İlgi her geçen gün artıyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İZMİR