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Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Görev Başında Olan Emekçileri Yalnız Bırakmadı - Son Dakika
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Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Görev Başında Olan Emekçileri Yalnız Bırakmadı

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan'da 2024 yılına huzur içinde girilmesi için görevinin başında olan emekçileri yalnız bırakmadı. Erdem, 31 Aralık gecesi görev başında olan emniyet mensuplarından doktor, hemşire ve acil çalışanlarına, zabıta memurlarından, itfaiye erlerine, eczacı, esnaf ve sanatkarı yalnız bırakmayan Hülya Erdem, geç saatlere kadar komşularıyla bir araya geldi. Başkan Erdem, Ceyhan, Adana ve tüm Türkiye'nin yeni yılını kutladı, mutluluk, sağlık ve huzur dolu yeni bir yıl diledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Görev Başında Olan Emekçileri Yalnız Bırakmadı
02.01.2024 - 10:05,
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Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan'da 2024 yılına huzur içinde girilmesi için görevinin başında olan emekçileri yalnız bırakmadı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 31 Aralık gecesi görev başında olan emniyet mensuplarından doktor, hemşire ve acil çalışanlarına, zabıta memurlarından, itfaiye erlerine, eczacı, esnaf ve sanatkarı yalnız bırakmayan Hülya Erdem, geç saatlere kadar komşularıyla bir araya geldi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Emeğin en yüce değer olduğunun bilinciyle hareket etmeye özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Hülya Erdem, birlikte daha güzel yarınlar ve daha güzel Ceyhan için tüm hemşehrileriyle omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Başkan Erdem, Ceyhan, Adana ve tüm Türkiye'nin yeni yılını kutladı, mutluluk, sağlık ve huzur dolu yeni bir yıl diledi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Görev Başında Olan Emekçileri Yalnız Bırakmadı - Son Dakika
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