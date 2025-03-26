Ceyhan'da Emeklilere 5 Bin TL Bayram İkramiyesi Yatırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ceyhan'da Emeklilere 5 Bin TL Bayram İkramiyesi Yatırıldı

Ceyhan\'da Emeklilere 5 Bin TL Bayram İkramiyesi Yatırıldı

Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın emeklilere verdiği 5 bin TL bayram ikramiyesinin hesaplara yatırıldığı açıklandı. Programda, emeklilerin bayrama huzurlu girmesi amaçlandığı vurgulandı.

26.03.2025 13:41  Güncelleme: 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın emekliye sözünü verdiği 5 bin TL bayram ikramiyesinin hesaplara yatırıldığı bildirildi.

Ceyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuran ve kriterlere uyan emeklilerin hesaplarına 5 bin TL yatırıldı. Başvurusu olumsuz sonuçlanan emeklilerin de hesaplarına bin TL ek ödeme yapılarak, 4 bin TL olan bayram ikramiyeleri 5 bin TL'ye tamamlandı. Başkan Aydar, bayram öncesinde emeklilere verdiği sözü yerine getirirken, ilçedeki emeklilerin bayrama daha mutlu ve huzurlu girmelerinin sağlandığı belirtildi.

Ayrıca, Ceyhan Belediyesi tarafından Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda emeklilere yönelik destekler de anlatıldı.Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın il dışındaki programı nedeniyle katılamadığı toplantıya, Belediye Meclis Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız başkanlık etti.

"Sosyal belediyeciliğin en iyi örneğini Ceyhan'da gösteriyoruz"

Programda konuşan Yıldız, "Verdiğimiz sözü ikinci defa yerine getiriyoruz. Ramazan Bayramı'nda da bu mutluluğu Kadir başkanımız bizlere yaşattı, sağ olsun. İlk olarak Kurban Bayramı'nda ilk taksiti hesaplarınıza göndermiştik. Şimdi de ikinci taksiti Ramazan Bayramı'nda yatırıyoruz. Kadir Başkan, 31 Mart öncesi verdiği sözleri sırasıyla yerine getirmeye devam ediyor. Sosyal belediyeciliğin en iyi örneğini Ceyhan'da gösteriyoruz. Bu anlayışıyla emeklilerimizin yanında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

Programa katılamayan ve sinevizyon gösterimi aracılığıyla emeklilere hitap eden Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar,"Ceyhan Belediyesi olarak verdiğimiz sözü tutuyoruz ve emeklilerimize 5 bin TL bayram ikramiyesi yatırıyoruz. Şartlara uyanlara da uymayanlara da destek vererek kimseyi mağdur etmiyoruz. Bugün aranızda olmayı çok isterdim ancak parti programım nedeniyle şehir dışındayım. Emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"5 bin TL bayram ikramiyelerini hesaplarına yatırdık"

Ceyhan Belediyesi Başkan Vekili Kaan Tüylü'de," söz verdiğimiz gibi geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyelerini ulaştırmıştık. Bu kapsamda, 405 emeklimizin ikramiyesini Ceyhan Belediyesi bütçesinden, geri kalan kısmı ise hayırsever iş insanlarının katkılarıyla, diğer belediye başkanlarımızın destekleriyle ve Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar'ın öz varlıklarından finanse ederek toplamda 2 bin 762 ihtiyaç sahibi emeklimize bayram desteği sağlamıştık. Ramazan ayında ise Ceyhan'da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için her gün 16 bin ekmek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Şimdi de Ramazan Bayramı öncesinde, ikinci kez sözümüzü tutarak ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlarımızın yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün itibarıyla 5 bin TL bayram ikramiyelerini hesaplarına yatırdık"diye bilgi verdi.

Ceyhanlı emeklilerde, Başkan Aydar'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Bayram İkramiyesi, Yerel Yönetim, Kadir Aydar, Ekonomi, Ceyhan, Yerel, Yaşam, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ceyhan'da Emeklilere 5 Bin TL Bayram İkramiyesi Yatırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:26:12. #7.12#
SON DAKİKA: Ceyhan'da Emeklilere 5 Bin TL Bayram İkramiyesi Yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement