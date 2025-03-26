Ceyhan\'da Emeklilere 5 Bin TL Bayram İkramiyesi Yatırıldı

Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın emekliye sözünü verdiği 5 bin TL bayram ikramiyesinin hesaplara yatırıldığı bildirildi.

Ceyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuran ve kriterlere uyan emeklilerin hesaplarına 5 bin TL yatırıldı. Başvurusu olumsuz sonuçlanan emeklilerin de hesaplarına bin TL ek ödeme yapılarak, 4 bin TL olan bayram ikramiyeleri 5 bin TL'ye tamamlandı. Başkan Aydar, bayram öncesinde emeklilere verdiği sözü yerine getirirken, ilçedeki emeklilerin bayrama daha mutlu ve huzurlu girmelerinin sağlandığı belirtildi.

Ayrıca, Ceyhan Belediyesi tarafından Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda emeklilere yönelik destekler de anlatıldı.Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın il dışındaki programı nedeniyle katılamadığı toplantıya, Belediye Meclis Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız başkanlık etti.

"Sosyal belediyeciliğin en iyi örneğini Ceyhan'da gösteriyoruz"

Programda konuşan Yıldız, "Verdiğimiz sözü ikinci defa yerine getiriyoruz. Ramazan Bayramı'nda da bu mutluluğu Kadir başkanımız bizlere yaşattı, sağ olsun. İlk olarak Kurban Bayramı'nda ilk taksiti hesaplarınıza göndermiştik. Şimdi de ikinci taksiti Ramazan Bayramı'nda yatırıyoruz. Kadir Başkan, 31 Mart öncesi verdiği sözleri sırasıyla yerine getirmeye devam ediyor. Sosyal belediyeciliğin en iyi örneğini Ceyhan'da gösteriyoruz. Bu anlayışıyla emeklilerimizin yanında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

Programa katılamayan ve sinevizyon gösterimi aracılığıyla emeklilere hitap eden Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar,"Ceyhan Belediyesi olarak verdiğimiz sözü tutuyoruz ve emeklilerimize 5 bin TL bayram ikramiyesi yatırıyoruz. Şartlara uyanlara da uymayanlara da destek vererek kimseyi mağdur etmiyoruz. Bugün aranızda olmayı çok isterdim ancak parti programım nedeniyle şehir dışındayım. Emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"5 bin TL bayram ikramiyelerini hesaplarına yatırdık"

Ceyhan Belediyesi Başkan Vekili Kaan Tüylü'de," söz verdiğimiz gibi geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyelerini ulaştırmıştık. Bu kapsamda, 405 emeklimizin ikramiyesini Ceyhan Belediyesi bütçesinden, geri kalan kısmı ise hayırsever iş insanlarının katkılarıyla, diğer belediye başkanlarımızın destekleriyle ve Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar'ın öz varlıklarından finanse ederek toplamda 2 bin 762 ihtiyaç sahibi emeklimize bayram desteği sağlamıştık. Ramazan ayında ise Ceyhan'da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için her gün 16 bin ekmek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Şimdi de Ramazan Bayramı öncesinde, ikinci kez sözümüzü tutarak ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlarımızın yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün itibarıyla 5 bin TL bayram ikramiyelerini hesaplarına yatırdık"diye bilgi verdi.

Ceyhanlı emeklilerde, Başkan Aydar'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. - ADANA