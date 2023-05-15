CHP'li İnan Akgün Alp, 21 yıl sonra Kars'tan 1. sıra milletvekili seçildi

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde 14 Mayıs Pazar saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Sonuçlar da büyük oranda netleşti.

KARS'TA 21 YIL SONRA BİR İLK

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık yüzde 55'e ulaştığı Kars'ta, CHP 21 yıl sonra milletvekili çıkarmış oldu. İnan Akgün Alp, CHP'nin Kars milletvekili oldu.

İNAN AKGÜN ALP KİMDİR?

İnan Akgün Alp, ilk, orta ve lise eğitimini Kars'ta tamamladı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü görevler yürüten Alp, Kars Çevre ve Kent Hukuku Derneği (KARÇEV) Başkanı olarak görev yaptı. CHP'nin Kars Milletvekili adayı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.