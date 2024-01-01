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CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere: 2024 yılında umutları yeniden yeşerteceğiz - Son Dakika
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CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere: 2024 yılında umutları yeniden yeşerteceğiz

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 2023 yılında yaşanan deprem felaketinin ardından umutları yeniden yeşerteceklerini belirtti. Tutdere, birlik beraberlik ve dayanışma içinde şehrin yeniden inşa edileceğini ve yaşamın yeniden kurulacağını ifade etti.

CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere: 2024 yılında umutları yeniden yeşerteceğiz
01.01.2024 - 16:04,
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 2024 yılında umutları yeniden yeşerteceklerini belirterek açıklamalarda bulundu.

Acılarla, gözyaşlarıyla dolu olan 2023 yılını geride bıraktıklarını söyleyerek açıklamalarda bulunan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "2023 yılının 6 Şubat'ında, sabah 04.17'de şehrimiz büyük bir yıkımla karşılaştı. Depremde evlerimiz, yurtlarımız yıkıldı. Çocuklarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz enkaz altında inleye inleye can verdi. Enkaz başında, yapayalnız acılarımızla baş başa kaldık, yalnız bırakıldık. Yeni bir yılı karşılayacağız. 2024 yılında umutları yeniden yeşerteceğiz, birlik beraberlik ve dayanışma içinde hep birlikte şehrimiz yeniden inşa edeceğiz, doğduğumuz topraklarda yaşamı yeniden kuracağız. Bu vesileyle depremde yitirdiğimiz bütün canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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