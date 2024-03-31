CHP Aksaray Belediye Başkan Adayı Pelinsu Yıldırım Demir Oyunu Kullandı

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KEMAL ONUR ATALAY

CHP Aksaray Belediye Başkan Adayı Pelinsu Yıldırım Demir, Fatma Mithat Gürsoy İlkokulu'nda oyunu kullandı. Demir, "Hemşehrilerimizi sandığa davet ediyorum. Lütfen bugün şehrimiz ile ilgili, içinde bulunduğumuz durumla ilgili sözlerimizi sandıkta söyleyelim. Oyumuzu kullandık, şehir ve ülke demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

CHP Aksaray Belediye Başkan Adayı Pelinsu Yıldırım Demir, Fatma Mithat Gürsoy İlkokulu'nda oyunu kullandı. Demir'e CHP PM Üyesi Ali Abbas Ertürk ve CHP İl Başkanı Bilal Özdemir eşlik etti. Oy işlemini tamamlayan Demir, şunları söyledi:

"Hemşehrilerimizi sandığa davet ediyorum. Lütfen bugün şehrimiz ile ilgili, içinde bulunduğumuz durumla ilgili sözlerimizi sandıkta söyleyelim. Oyumuzu kullandık, şehir ve ülke demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Aksaray'ımıza gelecek hizmetlerin önünü açan bir seçim sonuçlarıyla karşılamamızı temenni ediyorum. Çok güzel bir kampanya ve seçim süreci geçirdik kardeşlik içerisinde. Aksaray'a ve bize yakışır bir süreç oldu. Bu sürecin yine kardeşlik ve huzur içerisinde tamamlanıp, şehrimize faydalı olma noktasında hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

"ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk ise şunları söyledi:

"Ülkemizde milyonlarca vatandaşımız iradesini ortaya koymak için sandık başına gidecek. Seçimler bizim ülkemizde demokrasimiz için çok önemli çok kıymetlidir. Vatandaşımızın iradesi ve oyu çok değerlidir. Bu seçim de böyle bir seçim olacak. Bugün görev yapan sandık görevlilerine, müşahitlere ve kolluk kuvvetlerine, yarışan adaylarımıza başarılar diliyorum. Sandıklarda seçmen iradesini yansıtacak şekilde olmasını temenni ediyorum. Oy kullanan tüm vatandaşlarımızın oyunun ülkemize, milletimize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra ki süreçte artık yapılacak şey seçim güvenliğini sağlamak, vatandaşlık iradesine sahip çıkmak. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak yurt genelinde çok ciddi önlemler almış bulunmaktayız. Bunun sonucunda da vatandaşın iradesinin sandığına girdiği gibi sandıktan çıkmasının da takipçisi olacağız."