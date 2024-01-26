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CHP Baskil Belediye Başkan Adayı Veli Baygeldi, AKP'li Belediye Çalışanları Tarafından Tehdit Edildi - Son Dakika
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CHP Baskil Belediye Başkan Adayı Veli Baygeldi, AKP'li Belediye Çalışanları Tarafından Tehdit Edildi

CHP Baskil Belediye Başkan Adayı Veli Baygeldi, AKP'li Baskil Belediyesi'nin çalışanları tarafından 'gri pasaport skandalı' hakkında konuşmaması için tehdit edildiğini iddia etti. Baygeldi, gerekli şikayetleri emniyete yaptıklarını ve hukuksal süreçleri işleteceklerini belirtti.

CHP Baskil Belediye Başkan Adayı Veli Baygeldi, AKP\'li Belediye Çalışanları Tarafından Tehdit Edildi
26.01.2024 - 20:19,
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EVREN DEMİRDAŞ

CHP Baskil Belediye Başkan Adayı Veli Baygeldi, 'gri pasaport skandalı'yla gündeme gelen AKP'li Baskil Belediyesi'nin çalışanları tarafından konudan bahsetmemesi için tehdit edildiğini ileri sürerek "AK Partili Belediye Başkanı'nın bu davranışı hoş bir şey değil. Çalışanlarına bu talimatları kendilerinin verdiğini biliyoruz. Gerekli şikayetlerimizi emniyete yaptık, hukuksal süreçlerimizi işleteceğiz" dedi.

CHP'nin Elazığ Baskil Belediye Başkan Adayı Veli Baygeldi, gri pasaport skandalını gündeme getirdiği için AKP'li Baskil Belediyesi'nin çalışanları tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü. Baygeldi, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"'GRİ PASAPORTU KONUŞMAYACAKSIN' DİYE TEHDİT EDİLDİM"

"CHP'nin Baskil Belediye Başkanı olarak projelerimizi ve çalışmalarımızı izah etmek için 24 Ocak 2024 günü yerel kanalımız Kanal Fırat'a konuk olarak katılacaktım. Aynı günün içerisinde çarşı merkezinde bir belediye çalışanı önümü keserek 'İhsan Akmurat'tan bahsetmeyeceksin', AK Parti'nin mevcut belediye başkan adayı. Bir de bu gri pasaport olayı. Nedir bu gri pasaport? Yerel ve ulusal basının sıkça gündeme aldığı, yargı sürecinin devam ettiği Belediye Başkanımızın Hırvatistan'a, Almanya'ya dernekleri aracı kılarak, yani bu insan kaçakçılığı olayını gündeme aldığımız bir konu. Biz de basından duyuyoruz, bu konunun takipçisi olacağız, gündemimize de alacağız. Yayına çıkmadan iki saat öncesinden bir belediye çalışanı adını soyadını vererek 'İhsan Akmurat'tan bahsetmeyeceksin, gri pasaport konusuna girmeyeceksin' diye tehdit ediyor. AK Partili Belediye Başkanı'nın bu davranışı hoş bir şey değil. Çalışanlarına bu talimatları kendilerinin verdiğini biliyoruz."

CHP'Lİ BAŞKAN ADAYI ŞİKAYETÇİ OLDU

Vermemişse 'benimle bir ilgisi yok' diye açıklamada yapabilir veya çalışanından bir savunma talep edebilir. Çünkü bu makamda oturan bir belediyenin personeli sonuçta. Kime karşı sorumlu, başkanın kumandasında. Başkanın çıkıp bu tehditkar üslubun kendisine ait olmadığını söylemesi lazım. Aksi halde biz kendisinin yaptırdığını zaten düşünüyoruz. Gerekli şikayetlerimizi emniyete yaptık hukuksal süreçlerimizi işleteceğiz. Ben özel güvenlik firma sahibiyim, işimiz tehdit alan insanları korumak. İlk gün de söyledik canlı yayında da söyledik. Gri pasaporta da değineceğiz, Akmurat'ın yaptıklarına da yapmadıklarını eleştireceğiz. Hukuk çerçevesi içerisinde bize sunulan imkanları değerlendireceğiz, kimse bizi susturamaz. Bizim yakaladığımız havayı sabote etmeye, kendilerine çekmeye asla müsaade etmeyeceğiz, korkmuyoruz."

Kaynak: ANKA
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