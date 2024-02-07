CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli'ye 120 gençten destek - Son Dakika
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CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli'ye 120 gençten destek

CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli\'ye 120 gençten destek

CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, CHP Çeşme İlçe Gençlik Kolları'nın düzenlediği sürpriz üye katılım töreni ile 120 genç partiye üye oldu. Denizli, değişimin köklü olacağını ve birlikte Türkiye diyeceklerini belirtti.

07.02.2024 15:40  Güncelleme: 15:49
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CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli seçim çalışmalarına devam ediyor. CHP Çeşme İlçe Gençlik Kolları'nın düzenlediği sürpriz üye katılım töreni ile 120 genç partiye üye oldu. Gençlerin rozetlerini takan CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, "Değişim köklü olacak, bunu hep birlikte başaracağız. Birlikte Çeşme diyorsak birlikte Türkiye diyeceğiz." dedi.

İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çeşme İlçe Gençlik Kolları, sürpriz bir üye katılım töreni düzenledi. Partiye katılan 120 genç, CHP Çeşme Belediye Başkan adayı Lal Denizli'ye desteklerini bildirdi ve CHP Çeşme İlçe Gençlik Kolları'na kayıt oldular.

Gençlik Kolları'na katılan yeni üyelerin rozetlerini takan Lal Denizli, 14 yıldır CHP Gençlik Kolları'nda görev yaptığını belirterek, "Gençler olarak değişimin öncüsü olacaksak bunu tüm kadrolarda göstermek zorundayız. Sayın Genel Başkanımız değişim gençlerle ve kadınlarla olacak demişti. Sözünü de tuttu. Değişim köklü olacak. Bunu hep birlikte başaracağız. Birlikte Çeşme diyorsak birlikte Türkiye diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"LAL BAŞKANI GÖRMEKTEN ÇOK MUTLUYUZ"

Törenin ardından konuşan CHP İzmir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, gençlerin Lal Denizli'nin adaylığı karşısında heyecan duyduğunu söyleyerek "Çeşme'de Lal Başkan'ı görmekten çok mutluyuz. Lal Başkan'ı tanıdıktan sonra birçok Çeşmeli partiye üye olmak istediğini belirtti." diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli'ye 120 gençten destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli'ye 120 gençten destek - Son Dakika
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