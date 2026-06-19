CHP'de Görevden Almalar Demokrasiye Darbe - Son Dakika
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CHP'de Görevden Almalar Demokrasiye Darbe

19.06.2026 13:17
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CHP Sinop İl Başkanı Yalçınkaya, il başkanlarının görevden alınmasına tepki gösterdi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, bazı il başkanlarının görevden alınmasına tepki göstererek, "Bu durumdan sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, ülkemizin demokrasisi de etkilenmektedir. Bugünleri ancak demokrasiyle, hukukla ve adaletle beraber aşabiliriz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, parti içinde yaşanan gelişmeler ve bazı il başkanları hakkında alınan kararlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 21 Mayıs'ta verilen Bölge Adliye Mahkemesi kararının ardından başlayan sürece değinen Yalçınkaya, CHP örgütlerinin büyük bölümünün Özgür Özel ve seçilmiş parti organlarının yanında tavır aldığını söyledi.

Parti örgütlerinin yanı sıra barolar, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, sanatçılar ve gazetecilerden de destek geldiğini ifade eden Yalçınkaya, "AKP'nin yargı eliyle genel merkeze taşıdığı grubun toplumda karşılık bulamadığını görüyoruz" dedi.

"PARTİ TÜZÜĞÜNDE 'FESİH' KAVRAMI YOK"

İl başkanlarının görevden alınmasına tepki gösteren Yalçınkaya, parti tüzüğünde "fesih" kavramının bulunmadığını söyledi. Görevden alma durumunda atama yapılamayacağını savunan Yalçınkaya, yalnızca Merkez Yönetim Kurulu kararıyla çağrı heyeti oluşturulabileceğini ve bu heyetin 30 ila 45 gün içinde kongre sürecini tamamlaması gerektiğini söyledi.

Bölge Adliye Mahkemesi kararının üzerinden bir ay geçmesine rağmen dosyanın Yargıtay'a gönderilmediğini belirten Yalçınkaya, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin tedbir kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Yalçınkaya, ilk derece mahkemesinin kararında yer aldığı şekliyle, "hata, hile ve tehdidin varlığının ortaya konulamadığını" savunarak, sürecin usul yönünden bozulması gerektiğini dile getirdi.

"AK PARTİ'YE OY VEREN SEÇMEN DE İSTİYOR"

Yaşananların yalnızca CHP'yi değil, Türkiye'deki demokratik düzeni de etkilediğini ifade eden Yalçınkaya, "Eşit şartlarda bir seçim yarışına girmek istiyoruz. Bunu sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil, AK Parti'ye oy veren seçmen de istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sandıkta yenmek isterler, ayak oyunlarıyla değil" diye konuştu.

Türkiye'nin ve bölgenin zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Yalçınkaya, toplumsal birlikteliğin demokratik cumhuriyet değerleri etrafında sağlanabileceğini kaydetti.

"SAHA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Kendisinin de görevden alınabileceğine yönelik iddiaların basında yer aldığını hatırlatan Yalçınkaya, "Biz herhangi bir partiyi zor duruma düşürecek bir eylem veya söylem içerisinde değiliz. İlçe başkanlarımızla birlikte saha çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kadın kollarımız ev ziyaretlerini sürdürüyor" dedi.

CHP ÜYELERİNE ÇAĞRI

CHP üyelerine de çağrıda bulunan Yalçınkaya, kamuoyu baskısının oluştuğu bir dönemde mücadeleyi zayıflatacak söylem ve davranışlardan kaçınılması gerektiğini belirterek, istifa eden ya da etmeyi düşünen partililere sabırlı olmaları çağrısında bulundu.

Yalçınkaya, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, son üç yılda gösterdiği performansla bu krediyi hak ediyor. Bize güvenmeye devam etsinler. Emin olsunlar ki kısa süre içerisinde ya bu kötülüğe son vereceğiz ya da bize inananları haklı çıkaracak yeni bir mücadele yolunu açmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'de Görevden Almalar Demokrasiye Darbe - Son Dakika

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