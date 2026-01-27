CHP Elazığ Milletvekili Erol: Sanayi Alanları Master Planı'na Elazığ'ın Dahil Edilmesi Konusunda Bakan Kacır ile Görüşeceğini Bildirdi

Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Sanayi Alanları Master Planı'na Elazığ'ın dahil edilmesi konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile görüşeceğini bildirerek, Kacır'a "Eğer Elazığ'ı da bu kapsama alırsanız, partimden gelecek her türlü eleştiriyi göğüsleyerek Meclis kürsüsünden ve Türkiye'nin ulusal kanallarında bu projenin doğruluğunu ve sizin doğru bir iş yaptığınızı her yerde anlatacağım ve savunacağım" diyeceğini anlattı.

"Elazığ'da Yeni Sanayi Yatırım Alanının İlan Edilmesi" konulu toplantı düzenlendi. CHP Elazığ İl Örgütü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya belediye başkanları, kentteki oda başkanları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Gürsel Erol tarafından hazırlanan ve yatırım alanları konusunu tüm yönleriyle alan slayt gösterisi ile başlayan toplantıda, Elazığ OSB İnovasyon Merkezi Sorumlu Yöneticisi Aydın Demirdağ da sunum yaptı.

Gürsel Erol, burada yaptığı konuşmada, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Alanları Master Planı'nda bulunan kentlere Elazığ'ın da dahil edilmesine ilişkin TBMM'de konuşma yaptığını belirtti.

Bunun ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Elazığ'ın 5 milletvekiline randevu verdiğini bildiren Erol, şunları kaydetti:

"Ben Sayın Bakan'a gideceğim ve şu ifadeyi kullanacağım; 'Sayın Bakanım, siz 13 il belirlediniz. AK Parti'nin o illerdeki milletvekilleri bu kararı yalnızca sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Benim elim tutulmadığı halde ve tutulması gerektiği halde Meclis'te bu konuda bir konuşma yaptım. Evet, Sayın Bakan'ın bu projesi doğrudur, destekliyorum ve teşekkür ediyorum dedim. Eğer Elazığ'ı da bu kapsama alırsanız, partimden gelecek her türlü eleştiriyi göğüsleyerek Meclis kürsüsünden ve Türkiye'nin ulusal kanallarında bu projenin doğruluğunu ve sizin doğru bir iş yaptığınızı her yerde anlatacağım ve savunacağım'. Çünkü AK Partili milletvekilleri kendi illeriyle ilgili bu süreci anlatamadıkları gibi anlatsalar dahi bunun kamuoyunda geniş bir etki alanı olmamıştır. Ancak hükümetin politikasını bir CHP milletvekili anlatırsa, bu durum toplumda ve kamuoyunda daha güçlü bir karşılık bulur.

"Benim için önemli olan Elazığ'ın menfaatidir"

Ben siyaseten yıpranır mıyım? Yıpranırım. Parti içinde eleştirilir miyim? Eleştirilirim. Hiç umurumda değil. Bakın, benim örgütüm burada. Hiç umurumda değil. Benim için önemli olan Elazığ'ın menfaatidir. Elazığ'daki çocuklarımızın iş sahibi olmasıdır. Elazığ ekonomisinin canlanmasıdır.

Bugüne kadar bir kez daha seçilmenin mücadelesini vermedim. Ben, bana destek veren, güç veren, sahip çıkan Elazığ halkının sesi olmaya; siyasette iz bırakmaya çalıştım. Mesele yeniden seçilmek değildir, mesele Elazığ'a ne yapabileceğim, nasıl katkı sunabileceğim, fakir fukaranın sorunlarını nasıl çözebileceğim, insanların sesi nasıl olabileceğim ve bu kentte tekelleşen, şımarık siyasetin önünü nasıl kesebileceğimdir. Bu kentte yaşayan insanların ve mazlumların hakkını nasıl savunabileceğim sorusunun mücadelesini verdim.

Bugün bulunduğumuz nokta ya yerinde sayarak ilerleyeceğimiz bir süreçtir ya da Elazığ'ın yeni ufuklara açılacağı bir dönem olacaktır. Biraz önce ifade ettiğim konuşmayı Sayın Bakan'a yapacağım. Eğer Sayın Bakan gerekçelerimizi makul bulursa, sanayi bölgemizin hazır olduğuna dair raporu ve gerekçelerini kendisine sunacağım. Elazığ'ı bu kapsama dahil ederse, Sayın Bakan'a teşekkür ettiğimi her platformda dile getireceğimi açıkça ifade edeceğim.

Ancak eğer Sayın Bakan bu konuyu bir siyaset malzemesi olarak görür ve talebimizi reddederse, o zaman toplantıyı terk eder ve şunu söylerim:

'Peki kardeşim, bundan sonra Elazığ'da iktidar milletvekilleri gelsin, ben de muhalefet partisi milletvekili olarak gelmeyeyim'. Çünkü sonuç alamıyoruz.

Bir kez daha söylüyorum; benim örgütüm burada, masalarda oturan arkadaşlarım burada. Sizlere soruyorum: Üç yıldır beni eleştirmiyor musunuz? 'Neden AK Parti'ye muhalefet yapmıyorsunuz?' diye her toplantıda bana söylemiyor musunuz? Genel merkez beni uyarmadı mı, 'Neden yeterince muhalefet yapmıyorsun?' demedi mi? Ben ne dedim? 'Bu kentin birliğe, beraberliğe ve hoşgörüye ihtiyacı var ve bu kentte sorunları ancak bu birliktelikle çözebiliriz' dedim. Üç yıl boyunca her türlü eleştiriyi göğüsledim. Milletvekillerimize her platformda sahip çıktım. Ancak Elazığ'ın menfaati için gündeme getirdiğim bir konuda, bazı arkadaşlarımız 'Acaba Gürsel Erol ne demek istiyor?' diye meseleyi anlamaya çalışmak yerine beni Elazığ'da algı oluşturmakla suçladı. Ben size göğüs gerdim, peki siz bana bir gün olsun göğüs germediniz mi? Bu kadar mı basit siyaset? Bu nedenle bu süreç yeni bir dönemin başlangıcıdır. İnanın Elazığ için başka bir çıkış yolumuz yok."

"Ben bu işin takipçisi de olacağım, kavgacısı da olacağım"

Erol, Elazığ milletvekillerinin beraber gitmeyi önerdiği tüm toplantılara katıldığını, bakanlarla ve bürokratlarla görüştüğünü anlatarak, "Peki sonuç ne oldu? Sıfır. Hiçbir şey çözemedik. Dedim ki 'Arkadaşlar, ben bakanlarla çay-kahve içip fotoğraf çektirmek ve paylaşmak için sizinle gelmiyorum. Ben Elazığ'ın kronik sorunlarını çözmek için sizinle geliyorum. Eğer çözemiyorsak, birlikte gitmemizin de bir anlamı yok. Siz gidin, çayınızı kahvenizi için; ben Elazığ sokaklarında gezer, bu sorunları anlatırım'. Bizim esas meselemiz sorun çözmektir" dedi.

Erol, sözlerini şöyle tamamladı:

"Değerli hemşehrilerim, bu toplantıyı sizleri bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirdim. Bu projenin Elazığ ekonomisine, Elazığ'ın gelişimine, sanayisine, üretim değerlerine, yeni istihdam alanlarına ve kamu yatırımlarına sağlayacağı katkıları sizlerle paylaştım. Ben bu işin takipçisi de olacağım, kavgacısı da olacağım. ya söke söke alacağım ya da hesabını soracağım."