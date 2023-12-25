CHP Milletvekili Gürsel Erol, şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan\'ın ailesini ziyaret etti

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarının sızma girişimi sonrasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Geçtiğimiz gün Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarının sızma girişimi sonrasında çıkan çatışmada Elazığlı Kemal Aslan ve 5 asker daha şehit oldu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bugün Elazığ'a gelerek şehit Kemal Aslan'ın Hacı Fethi Camisi'nde gerçekleşen taziyesine katılarak ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Erol, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde alçak teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen Elazığlı hemşehrimiz P. Söz. Er Kemal Aslan'ın Hacı Fethi Camisi'nde gerçekleşen taziyesine katılarak muhterem ailesine baş sağlığı diledim. Kahraman Şehidimizin ruhu şad olsun. Aziz Milletimizin başı sağ olsun" dedi.