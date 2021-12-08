CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve milletvekili Erol'dan Gülbay'a başsağlığı telefonu - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, oğlunun hayatını kaybetmesi nedeni ile önceki dönem İl Başkanı Ethem Gülbay'ı arayarak taziyelerini iletti.

CHP Elazığ eski İl Başkanı Ethem Gülbay'ın oğlu 35 yaşındaki Baykal Gülbay, hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, hayatını kaybeden Baykal Gülbay'ın babası, önceki dönem CHP Elazığ İl Başkanı Ethem Gülbay'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Gülbay, desteklerinden dolayı Kılıçdaroğlu ve Erol'a teşekkür etti. - ELAZIĞ