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CHP Genel Başkanı Özel: "Muğla son seçimlerde 40 yılın rekorunu kırdı"

MUĞLA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da vatandaşlara seslenerek, "Muğla son seçimlerde, 40 yılın rekorunu kırdı" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun'un kızının düğününe katılmak için Muğla'ya geldi. Dalaman Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Özel, trafik kazasında hayatını kaybeden CHP Köyceğiz İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Denizcan Bilgiç'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Özel ardından Menteşe'de CHP İl ve İçe Başkanlıklarını ziyaret etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret eden Özel, burada açıklamalarda bulundu.

Özel belediye önünde yaptığı konuşmada, "Bir belediye ziyaretini mitinge çeviren herkese teşekkür ediyorum. Muğla'ya kaçıncı gelişim bilmiyorum. Ege'nin bir evladı olarak Muğla'da hep dostluk gördük. Muğla son seçimlerde, son 40 yılın rekorunu kırdı. 2019'da Muğla'da 7 olan belediye sayısını 11'e çıkardık. 2 tanesini kazanamadık. Onları da inşallah gelecek seçimde kazanacağız. Muğla'da aday gösterilmeyen eski belediye başkanlarımıza, partilerine sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Verdikleri mücadele için tüm partililere yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Özel, Muğla'ya kış değil yaz nüfusuna göre ödenek ayrılması gerektiğini söyleyerek, "Hak edilen paranın 5'te 1'ini yollamak, CHP'li belediyeleri cezalandırmaktır. Ahmet Aras 1 milyon kişiye göre para alsın, 5 milyon kişiye bu parayla hizmet etsin demek çelme takmaktır. Bizim iktidarımızda Muğla'ya 5,5 milyon kişiye göre ödenek gelecek. Muğla'nın sorunlarını çözmek için çalışan Ahmet Aras ve ekibine sonuna kadar destek vereceğiz" diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, "Genel başkanımız gençliği, vizyonu ile partimizi ileri taşıyacak. Türkiye, genel başkanımızla karanlıktan çıkacak. Biz de yerel yönetimler olarak bıkmadan, yorulmadan genel merkezimize destek olmak için sonuna kadar çalışacağız. Söz veriyoruz" diye konuştu.