CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ayağında oluşan kırıkla TBMM'ye geldi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ayağında oluşan kırıkla ilk defa görüntülendi ve Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) geldi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağının kırıldığını açıklamıştı. Özel, bu nedenle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'de gerçekleşen konuşmasına katılamamıştı.

Bir ev kazası sonucu ayağında kırık oluştuğunu belirten Özgür Özel, ayağında bulunan atel ile Hatay'dan Milletvekili seçilen ve milletvekilliği düşürülen, Can Atalay için olağanüstü toplanan TBMM Genel Kuruluna katıldı. - ANKARA